Blisko 1500 razy interweniowali od wczoraj strażacy z powodu wichur. Z silnym wiatrem od kilkunastu godzin zmagają się mieszkańcy większości województw. Podczas usuwania powalonego drzewa w miejscowości Studzianka w powiecie olsztyńskim w woj. warmińsko-mazurskim ranny został strażak.

Zdj, ilustracyjne / Bartek Paulus / RMF FM

Największą liczba interwencji zanotowano w trzech województwach: pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim.

Funkcjonariusze najwięcej pracy mieli z usuwanie połamanych drzew i konarów. W wielu miejscach tarasowały drogi, a także spadały na linie energetyczne. Na szczęście - jak wynika z informacji ze straży - nie ma wielu poważniejszych uszkodzeń zabudowań.

Poszkodowany strażak

W miejscowości Studzianka w powiecie olsztyńskim w woj. warmińsko-mazurskim ranny został strażak ochotnik. Stało się to podczas usuwania powalonego drzewa. Mężczyzna ma otwarte złamanie nogi. Został odtransportowany śmigłowcem do szpitala.



Warmińsko-mazurscy strażacy usuwali w nocy ponad 300 połamanych drzew i konarów. Wiatr momentami wiał z siłą 90 km na godz. Najwięcej interwencji odnotowano w okolicach Olsztyna, Braniewa oraz w powiecie kętrzyńskim.



W Olsztynie drzewo spadło na zaparkowane na parkingu auto, w powiecie braniewskim auto wjechało w drzewo, które tarasowało drogę. Nikt nie został ranny.



Spadające gałęzie i drzewa zerwały także linie energetyczne w okolicach Elbląga i Braniewa - bez prądu rano pozostawało ok. 550 odbiorców. W Elblągu strażacy zasilali respirator, pod którym podłączona była w prywatnym mieszkaniu chora osoba.

Woj. pomorskie i zachodniopomorskie

W woj. pomorskim strażacy od wczorajszego popołudnia interweniowali 353 razy. Najwięcej interwencji było w zachodniej części woj. pomorskiego - w powiatach słupskim i wejherowskim. Tam strażacy interweniowali odpowiednio 59 i 58 razy. Ponad 30 razy wyjeżdżali też w Gdyni czy powiecie bytowskim, 29 razy w powiecie puckim.

Interwencje związane były z usuwaniem czy zabezpieczaniem połamanych drzew. Nie ma na szczęście informacji o poszkodowanych. Wiatr zerwał też wiele linii energetycznych.

Bardzo wietrznie było też w woj. zachodniopomorskim. Do godz. 06:30 strażacy interweniowali wczoraj 306 razy. Najwięcej - 53 razy - w Koszalinie, 34 w Sławnie, a 32 w Kamieniu Pomorskim. Głównie były to powalone drzewa.

Prognoza pogody na piątek

Według prognoz specjalistów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, rano silny wiatr będzie wiał na terenie całego kraju. Najmocniejsze porywy wiatru spodziewane są nad morzem i na Pomorzu, gdzie mogą osiągać prędkość do 80 km/h. W głębi lądu siła wiatru będzie nieco mniejsza i stopniowo malejąca w ciągu dnia. Do zachodu słońca najcieplej będzie na zachodzie i w południowio-zachodniej części kraju.



Jeżeli chodzi o zachmurzenie, to najwięcej chmur w piątek będzie na wschodzie, w centrum i na północy Polski, choć i tu przewidujemy na przemian przejaśnienia z przelotnymi, niewielkimi opadami deszczu, które miejscami mogą dojść do około 5 mm. Najwięcej rozpogodzeń zobaczymy na zachodzie i południowym zachodzie kraju. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez około 15 stopni w okolicach Warszawy, do 17 stopni na Dolnym Śląsku i okolicach Szczecina - mówi Michał Ogrodnik, synoptyk IMGW.



W nocy mocniej wiać będzie jeszcze nad morzem, gdzie prędkość wiatru może osiągnąć 65 km/h. W nocy będzie pochmurno. Niewielkie opady dające w sumie do 2 mm deszczu spodziewane są głównie na wschodzie kraju. Temperatura w nocy wyniesie od 8 stopni na Suwalszczyźnie, około 11 stopni w centrum, 12 na Dolnym Śląsku i 16 stopni w woj. lubuskim.

W niedzielę i poniedziałek nawet do 22-24 stopni Celsjusza.