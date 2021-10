Ponad 7,5 tys. razy interweniowali strażacy w związku z silnym wiatrem - poinformował bryg. Karol Kierzkowski z Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej interwencji miało miejsce w województwach: dolnośląskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

Zniszczenia na ulicy Kosynierów Gdyńskich we Wrocławiu po wichurach, które przechodzą nad Dolnym Śląskiem / Aleksander Koźmiński / PAP

Dolny Śląsk

Bryg. Karol Kierzkowski wskazał, że w wyniku wypadków związanych z pogorszeniem się pogody cztery osoby zginęły - wszystkie w województwie dolnośląskim.

W wyniku silnego podmuchu wiatru w miejscowości Rusko samochód dostawczy został zepchnięty z drogi i dachował. Jedna osoba zginęła. Z kolei w miejscowości Siechnice na pracownika przewróciła się ściana budowanego domu. Zginął na miejscu - tłumaczył strażak, dodając, że do kolejnego śmiertelnego zdarzenia doszło we Wrocławiu, gdzie drzewo przewróciło się na samochód osobowy. W tym zdarzeniu zginęły dwie osoby - podał.

Jak poinformowała Magdalena Cwynar z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkie PSP we Wrocławiu, najtrudniejsza sytuacja jest w powiatach legnickim, bolesławieckim, lwóweckim i karkonoskim.

Tam mam bardzo dużo interwencji to powalone drzewa, zerwane trakcje i zerwane dachy - powiedziała strażak, zaznaczając, że sytuacja jest bardzo dynamiczna.

Groźne zdarzenie mieliśmy też w Trzebnicy. Przed autobus przewożący dzieci spadł konar. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych - powiedziała Cwynar.

Jak informuje reporter RMF MAXXX Bartłomiej Paulus, w Wałbrzychu mocno wieje. Strażacy praktycznie nie wracają do bazy. Jedna osoba została poszkodowana.







Wichury przechodzące przez region spowodowały utrudnienia na kilku liniach kolejowych na Dolnym Śląsku. Powalone drzewa czy zerwane trakcje są m.in. na linii Węgliniec - Zgorzelec czy Legnica - Głogów.

Rzecznik PKP PLK Mirosław Siemienic powiedział, że zmiany w kursowaniu pociągów spowodowane warunkami atmosferycznymi mogą wystąpić na liniach Węgliniec - Zgorzelec czy Legnica - Głogów. Utrudnienia są też na trasie z Wrocławia w stronę Legnicy pomiędzy miejscowościami Leśnica i Miękinia oraz na górskim odcinku pomiędzy Jelenią Górą a Szklarską Porębą.

Rzecznik dodał, że sytuacja jest dynamiczna, dlatego podróżni powinni zwracać uwagę na komunikaty podawane na stacjach i przystankach kolejowych.

Utrudnienia komunikacyjne spowodowane wiatrem są też we Wrocławiu. Wrocławskie MPK informuje o problemach na kilkunastu ulicach Dolnego Śląska. To przede wszystkim powalone drzewa.

Ponad 100 tys. mieszkańców Dolnego Śląska po wichurach przechodzących przez region jest pozbawionych energii elektrycznej - podał Tauron w komunikacie.



Zachodniopomorskie

Strażacy usuwają powalone drzewo na ul Modrej w Szczecinie / Marcin Bielecki /PAP



Zachodniopomorscy strażacy od rana byli wzywani ponad 560 razy do usuwania skutków wichur. Głównie chodzi o połamane gałęzie lub całe drzewa. Często blokują one ulice i drogi.

Najwięcej interwencji było w powiatach gryfińskim - 56, myśliborskim - 54, stargardzkim - 43 i goleniowskim - 42.



W Gryfinie w Zachodniopomorskiem drzewo spadło na samochód. Jedna osoba została ranna. Poszkodowany mężczyzna został przewieziony do szpitala.

W Baszewicach niedaleko Gryfic pociąg osobowy relacji Szczecin - Kołobrzeg uderzył w drzewo znajdujące się na torach. Trzy osoby zostały poszkodowane - jedna odmówiła pomocy. Uszkodzone zostały boczne szyby oraz przednia część pociągu, którym podróżowało 76 osób.

W Gryficach uszkodzony został dach sali gimnastycznej szkoły przy ulicy Stołecznej. Nikomu nic się nie stało. Również w szkole w Trzcińsku Zdroju wiatr zerwał dach.

W Kołobrzegu wiatr przewrócił ścianę budynku.



Jest też awaria zasilania. Enea Operator mówi o ponad 22 tysiącach odbiorców na zachodzie regionu bez prądu. Sytuacja się ciągle zmienia, a do usuwania awarii rzucono wszelkie siły.



Lubuskie

Od rana w woj. lubuskim strażacy przyjęli ponad 500 zgłoszeń dotyczących skutków silnego wiatru. W większości chodzi o powalone drzewa oraz połamane konary i gałęzie. Zostało uszkodzonych kilka samochodów i dachów. Nie ma poważnie rannych - poinformował rzecznik lubuskiej PSP Dariusz Szymura.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka spółki Enea Operator Danuta Tabaka, wg stanu na godz. 14 w woj. lubuskim ok. 90 tys. odbiorców nie miało dostaw prądu z powodu awarii związanych z silnym wiatrem. Dodała, że ekipy energetyczne cały czas pracują usuwając na bieżąca uszkodzenia.

Szymura powiedział, że ze skutkami wichury walczą strażacy z PSP i ochotnicy, a jednostki zostały dodatkowo wzmocnione kadrowo. Jednak zgłoszeń jest tak wiele, że w niektórych przypadkach trzeba zaczekać na przyjazd strażaków.

Wichura powoduje, że okresowo występują utrudnienia w ruchu na drogach, gdzie na jezdnie przewracają się drzewa, czy też spadają konary. Ponadto w regionie doszło do uszkodzenia kilku samochodów, było też kilka zgłoszeń o uszkodzonych dachach.

W Zielonej Górze spadający konar lekko zranił w nogi starszą kobietę, której pomocy udzieliło pogotowie ratunkowe - powiedział Szymura.

Jak poinformował rzecznik Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. z powodu silnego wiatru administrator gorzowskiego cmentarza komunalnego przy ul. Żwirowej podjął decyzję o zamknięciu cmentarza. Dodał, że jeśli warunki pogodowe się poprawią bramy cmentarza zostaną otwarte jutro rano.

Podkarpacie

Interwencja strażaków na ulicy Słowackiego w Przemyślu / Darek Delmanowicz / PAP

Skutki silnego wiatru są już odczuwane w woj. podkarpackim. Tamtejsi strażacy wyjeżdżali w ciągu ostatniej doby 50 razy do usuwania skutków wichur. Usuwali głównie powalone drzewa i konary. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Najwięcej interwencji było w powiatach: krośnieńskim, sanockim, ropczycko-sędziszowskim oraz rzeszowskim.

Interwencja strażaków na ulicy Słowackiego w Przemyślu /Darek Delmanowicz /PAP



Pamiętajmy o tym, żeby w domach pozamykać drzwi i okna, z balkonów i tarasów usuńmy przedmioty, które zdmuchnięte silnym podmuchem wiatru mogą zrobić komuś krzywdę. Unikajmy wchodzenia na zalesione tereny, nie wchodźmy do parków i lasów. Pamiętajmy o tym, żeby nie parkować samochodów pod drzewami ani pod reklamami wielkopowierzchniowymi - radzi Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Opolskie

W województwie opolskim silny wiatr daje o sobie znać we wszystkich powiatach regionu. Opolska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej do godziny 14:40 otrzymała około 50 wezwań związanych ze szkodami wywołanymi przez wichury. Głównie są to prośby o interwencję przy konarach drzew, które powodują zagrożenie dla użytkowników dróg.

Jak powiedział dyżurny KW PSP w Opolu, w Paczkowie strażacy zostali wezwani do pomocy przy uwolnieniu operatora dźwigu, na który spadło przewrócone wiatrem drzewo. Rannego mężczyznę przewieziono do szpitala.

W powiecie namysłowskim wiatr uszkodził okno w szkole.

Do stanowiska dowodzenia KW PSP w Opolu przez cały czas napływają kolejne informacje o szkodach wyrządzonych przez wiatr.

Warmińsko-mazurskie

Podmuchy uszkadzają dachy, łamią się drzewa i konary drzew. W wielu miejscowościach, np. na przedmieściach Olsztyna, czy w Orzyszu na Mazurach są przerwane dostawy prądu.

Straż pożarna poinformowała, że odnotowano dotąd ponad 500 interwencji spowodowanych silnym wiatrem. Strażacy podają, że nikt nie ucierpiał, odnotowywane są straty materialne. Nie nadążamy z usuwaniem skutków wiatru, przychodzi jedno zgłoszenie za drugim - podał dyżurny strażak.

Wśród poważniejszych zdarzeń spowodowanych silnym wiatrem strażacy wymieniali wcześniej m.in. uszkodzenie dachu na szkole podstawowej nr 2 w Olsztynie, czy zniszczenie dachu na hali targowej "Zatorzanka"

Wielkopolskie

Najwięcej zgłoszeń wpływa z Poznania.

Chodzi o powalone drzewa. Takie zgłoszenia wpłynęły m.in. z poznańskiego zoo, którego pracownicy ewakuowali zwiedzających. Na parkingu Politechniki Poznańskiej złamane konary uszkodziły przynajmniej kilka samochodów.

Porywy wiatru połamały też szlabany na przejazdach kolejowych w Palędziu i Dopiewie pod Poznaniem.

Bez prądu w regionie nadal pozostaje kilkadziesiąt tysięcy odbiorców.

Pomorskie

Jak przekazał Płusa, w związku z silnym wiatrem do godz. 17.00 straż pożarna na Pomorzu odnotowała 365 interwencji. Najwięcej w powiatach: starogardzkim i bytowskim - 29, wejherowskim i tczewskim - po 28, Gdańsku - 25, powiecie słupskim - 24, kartuskim i człuchowskim - 23.

Strażacy wyjeżdżają przede wszystkim do powalonych drzew i połamanych gałęzi, które blokują drogi oraz chodniki. Niektóre z nich uszkodziły samochody. Zgłoszenia dotyczą także zerwanych dachów i uszkodzonych rusztowań. Na razie nie ma osób poszkodowanych.

Wichura spowodowała też awarie i przerwy w dostawie prądu, głównie w rejonie Kaszub i Kociewia.

Sztorm na Bałtyku

Sztorm na Bałtyku uspokoił się, ale chwilowo. Wkrótce wiatr ma przybrać na sile - przekazał rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

W nocy wiatr na Bałtyku wiał w porywach do 25 m/s (10 stopni w skali Beauforta), obecnie sytuacja nieco się uspokoiła - wiatr w porywach osiąga prędkość do 12 m/s (6 stopni w skali Beauforta).

Rzecznik dodał, że sztorm ma wkrótce przybrać na sile, ale "nie będzie spektakularny", wieje wiatr odlądowy - fale są widoczne, ale przy brzegu nie będą bardzo wysokie.

Drzewa powalone na tory utrudniają przejazd pociągów

Jak poinformowały w komunikacie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., drzewa powalone na tory przez silny wiatr na terenach województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego utrudniają przejazd pociągów. Zmiany w komunikacji występują m.in. na liniach Węgliniec - Jelenia Góra, Szklarska Poręba - Jelenia Góra, Legnica - Rudna Gwizdanów, Szczecin - Reptowo, Szczecin - Kostrzyn. We wszystkich lokalizacjach służby techniczne PLK usuwają drzewa.

Do godziny 14 stwierdzono 13 przypadków zmian w komunikacji. W Opolu, Poznaniu i we Wrocławiu powołane zostały specjalne zespoły składające się z przedstawicieli PLK i przewoźników, które nadzorują ruch kolejowy w regionach - powiedział Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP PLK S.A.

Dodał, że służby dyżurne PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na bieżąco śledzą komunikaty pogodowe. W stałej gotowości jest ponad 160 zespołów szybkiego usuwania usterek. PLK są w kontakcie z przewoźnikami, by w przypadku wystąpienia zmian na sieci prowadzić sprawną komunikację - zaznaczył.

Dodał, że pociągi kierowane są trasami zmienionymi, a - jeżeli sytuacja tego wymaga - przewoźnicy organizują komunikację zastępczą. Podróżni w pociągach zatrzymanych na stacjach są informowani o sytuacji i możliwościach dalszych podróży - przekazano.

Alerty IMGW

IMGW wydał rano alerty przed silnym wiatrem dla czternastu województw, wszystkich poza woj. lubelskim i w woj. małopolskim.

Na terenie pięciu województw ostrzeżenia mają drugi stopień: w północno-zachodniej części woj. lubuskiego i wielkopolskiego, w woj. zachodniopomorskim oraz na północy woj. pomorskiego i woj. warmińsko-mazurskiego. Według prognoz średnia prędkość wiatru wyniesie tam ok. 30-50 km/h, a w porywach osiągać będzie ponad 100 km/h.

W pozostałych województwach wydane alerty mają niższy, pierwszy stopień. Tam porywy wiatru mogą osiągać ok. 90 km/h.

