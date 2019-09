Blisko 1 700 interwencji przeprowadzili do godziny 14:00 strażacy w związku z wichurami, jakie szaleją dzisiaj nad Polską. Jak poinformował rzecznik straży pożarnej st. bryg. Paweł Frątczak, w Lubuskiem ranne zostały dwie osoby. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podje z kolei, że bez prądu jest 125 tysięcy odbiorców.

Powalone przez wichurę drzewo uszkodziło budynek szkolnej bursy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w wielkopolskich Przygodzicach / Tomasz Wojtasik / PAP

Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym wiatrem obowiązują dzisiaj w całym kraju. Do godziny 14:00 strażacy wzywani byli do usuwania skutków wichur 1 680 razy. Interwencji lawinowo przybywało od południa.

Najwięcej akcji przeprowadzono na Dolnym Śląsku: tam strażacy wyjeżdżali do godziny 14:00 ponad 370 razy. Ponad 350 interwencji zanotowano w tym czasie w Wielkopolsce, a blisko 190 na Śląsku. W Zachodniopomorskiem z kolei do godziny 15:00 strażacy wyjeżdżali do interwencji ponad 300 razy, a w Małopolsce ponad 150 razy.

W związku z wichurami ranne zostały dwie osoby: w lubuskiej wsi Witosław wiatr przewrócił przyczepę samochodu ciężarowego, po czym najechał na nią inny samochód.

Pozbawionych prądu jest w całym kraju 125 odbiorców. Najwięcej - ponad 70 tysięcy - w Wielkopolsce, blisko 20 tysięcy na Pomorzu Zachodnim, po kilkanaście tysięcy również na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem.

Alerty drugiego stopnia IMGW wydało dzisiaj dla dziewięciu województw i wybrzeża - ostrzeżenia te obejmują: Wielkopolskę, Lubuskie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Podkarpacie, Małopolskę, Śląsk, południowe i środkowe powiaty Mazowsza i Lubelszczyzny oraz północne powiaty Pomorskiego i Zachodniopomorskiego.

Dla pozostałych województw wydano alerty pierwszego stopnia, choć w przypadku Dolnego Śląska IMGW nie wykluczyło podniesienia go do drugiego.