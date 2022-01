Jedna osoba zginęła w wyniku wichur, które od wczoraj szaleją nad Polską. W całym kraju strażacy interweniowali już ponad 4 tys. razy. Niestety, prognozy pogody są złe - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 2. stopnia o silnym wietrze dla przeważającej części kraju. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiatach północnozachodnich, zwłaszcza nadmorskich - tam wydano alerty 3. stopnia.

Strażacy usuwają drzewo powalone w wyniku wichury w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Silny wiatr utrzymuje się od wczoraj. Niestety, w najbliższym czasie nie należy się spodziewać poprawy.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w nocy ostrzeżenia 2. stopnia o silnym wietrze dla przeważającej części kraju.

Najtrudniejsza sytuacja pogodowa jest w powiatach nadmorskich i północnozachodnich. Tam obowiązuje 3. stopień zagrożenia silnym wiatrem.

Zagrożone są: Szczecin, Świnoujście, powiaty: policki, kamieński, goleniowski, łobeski, gryficki, kołobrzeski, białogardzki, świdwiński, koszaliński, sławieński, bytowski, słupski, lęborski, wejherowski, pucki, kartuski, miasta: Gdynia i Gdańsk, powiat gdański oraz nowodworski. Tam prędkość wiatru może dochodzić nawet do 120-130 km/h.





W całym kraju - jak informuje IMGW - mogą także wystąpić lokalnie burze.

Rośnie liczba interwencji strażaków

Mnóstwo pracy w związku z silnym wiatrem mają strażacy. Dotychczas interweniowali w całym kraju 4 tys. razy, ale te dane na pewno będą się zmieniać. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego.

Jak informuje Karol Kierzkowski, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, w miejscowości Tłuczewo w pow. wejherowskim w woj. pomorskim na jadący samochód spadło drzewo. Jedna osoba zginęła, a jedna została ranna. W sumie w aucie były cztery osoby.



W Wielkopolsce strażacy do godz. 6 rano interweniowali ponad 550 razy. W Kierzkowie w pow. gnieźnieńskim ranny został kierowca auta, które uderzyło w powalone drzewo.



Strażacy wyjeżdżali głównie do połamanych drzew i konarów blokujących drogi. Silny wiatr uszkodził w regionie ponad 30 dachów.



W woj. warmińsko-mazurskim strażacy między godz. 23 a 6 rano wyjeżdżali ponad 140 razy do usuwania skutków wichur. W regionie momentami wieje z prędkością 100 km/h.

Strażacy głównie usuwali połamane drzewa i konary blokujące drogi. W Dobrym Mieście wiatr zerwał fragment poszycia dachowego na domu. W dwóch przypadkach drzewo spadło na zaparkowane samochody, w trzech - na linię energetyczną.



Warmińsko-mazurscy strażacy wyjeżdżali także, by zapewnić zasilanie osobom podłączonym w swoich mieszkaniach do urządzeń tlenowych. Takie interwencje prowadzono w gminach Ostróda, Barczewo i Działdowo.



Prognoza pogody na niedzielę

Dziś nad Polską z zachodu na wschód przemieszczać się będą masy wilgotnego powietrza. Będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem.



Dla całego kraju IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem, który zacznie słabnąć w ciągu dnia. Najdłużej wietrzna pogoda utrzyma się na wschodnich krańcach Polski.



W niedzielę zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami na zachodzie kraju. Spodziewane są przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od jednego stopnia Celsjusza na krańcach wschodnich, 3-4 w dzielnicach centralnych do 7 "kresek" na krańcach zachodnich Polski - mówi Michał Jaworski, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



W nocy w zachodniej połowie kraju obejmującej województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie zachmurzenie będzie duże i umiarkowane, ale bez opadów. We wschodniej części Polski zachmurzenie będzie duże, z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura spadnie do minus 4 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, od minus 1 do zera w centrum do plus jednego stopnia na północnym-zachodzie i Wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich.