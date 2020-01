"Sytuację wokół sądownictwa w Polsce uważam za poważną" - mówiła Vera Jourova po serii spotkań z przedstawicielami polskich władz. Unijna komisarz ds. praworządności rozmawiała dziś m.in. z marszałkami Sejmu i Senatu, pierwszą Prezes Sądu Najwyższego, prezes Trybunału Konstytucyjnego i ministrem sprawiedliwości.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viera Jourova podczas briefingu prasowego / Paweł Supernak / PAP

Wiceszefowa KE, unijną komisarz ds. wartości, odwiedziła we wtorek Warszawę w związku z przeprowadzaną reformą sądownictwa. Spotkała się z marszałek Sejmu Elżbietą Witek, marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, I Prezes Sądu Najwyższego, prezes Trybunału Konstytucyjnego, ministrem sprawiedliwości i Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Jourova podkreśliła, że nie były to spotkania negocjacyjne, ale rozmowy twarzą w twarz, podczas których w imieniu KE chciała wysłuchać i zrozumieć kryzysu wokół sądownictwa. Przede wszystkim chciała też powiedzieć o obawach KE.

Przyjechałam tutaj z mocnym przesłaniem od pani (przewodniczącej KE - RMF FM) Ursuli von der Leyen, która chce rozpocząć dialog z polskimi partnerami. To nie były negocjacje, chodziło bardziej o podzielenie się swoimi spojrzeniami, ocenieniem, w którym miejscu jesteśmy i w którym kierunku możemy pójść - wskazała.

Unijna komisarz jasno podkreśliła, że praworządność to jedna z wartości Unii Europejskiej, która nie podlega negocjacjom. Jeśli państwo członkowskie będzie ją naruszało, to Komisja Europejska odpowiednio zareaguje. Czeszka zaznaczyła jednocześnie, iż widzi problem polskiego sądownictwa jako bardzo ważny. Zrobię wszystko, żeby znaleźć rozwiązania szczególnie w długiej perspektywie czasu - dodała.

Wiceszefowa KE chce stworzenia specjalnej platformy

Vera Jourova oznajmiła, że wszystkie spotkania traktuje jako otwarty dialog z Polską. Rozmowę z Ziobrą oceniła jako bardzo dobrą, przy czym zaznaczyła, że nie oznacza to, iż zgodzili się co do wszystkich kwestii, o których rozmawiali.

Prosiłam ministra Ziobro o stworzenie wspólnej platformy technicznej, na której moglibyśmy dyskutować kolejne kroki, które będziemy podejmować - poinformowała wiceszefowa KE. Zgodziliśmy się, że nie powinniśmy się nawzajem zaskakiwać jakie mamy plan na przyszłość - tak, byśmy prowadzili otwarty dialog - dodała.

Jourova powiedziała, że minister sprawiedliwości dał jej głębokie wytłumaczenie tego, jakie są motywy reform polskiego systemu sądownictwa.

Pytana przez reportera RMF FM Patryka Michalskiego czy oczekuje na prezydenckie weto ustawy dyscyplinującej sędziów stwierdziła, że to "wyłączna kompetencja Andrzeja Dudy". Czekamy na jego decyzję, będziemy analizować decyzję prezydenta i ustawy, które wejdą w życie - zapowiedziała. Przyznała też, że trwają pracę nad powiązaniem funduszy unijnych z kwestią praworządności i ta sprawa jest bardzo poważnie traktowana.