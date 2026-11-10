Wiceszef MON: Ukraina zgodziła się przekazać Polsce technologie antydronowe

RMF24

Wiceminister obrony Cezary Tomczyk poinformował we wtorek, że Ukraina zgodziła się udostępnić Polsce technologie służące do zwalczania dronów. Tomczyk od poniedziałku przebywa w Kijowie wraz z pierwszym zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Karolem Domanowskim.

Jak zaznaczył w opublikowanym na platformie X wpisie wiceszef MON, rozmowy koncentrują się na współpracy wojskowej i przemysłowej, a także na transferze technologii.

„Ukraina zgodziła się przekazać Polsce potrzebne nam technologie antydronowe” - napisał wiceminister.

W tle rozmowy o MiG-ach

W poniedziałek Tomczyk mówił, że jednym z tematów jego wizyty jest ewentualne przekazanie Ukrainie dwóch polskich samolotów MiG-29. W zamian Polska miałaby otrzymać dostęp do ukraińskich technologii dronowych i antydronowych.

Ocenił wówczas, że porozumienie jest „blisko finalizacji” i znajduje się „na etapie dopinania szczegółów”.

W poniedziałek rozmawiano też o pogłębieniu współpracy w ramach koalicji antybalistycznej (chodzi o zwalczanie rakiet innymi rakietami). W skład koalicji wchodzą: Polska, Ukraina, Francja, Niemcy, Wlk. Brytania, Włochy, Hiszpania, Szwecja, Norwegia, Dania i Holandia.

Polska przystąpiła do niej we wrześniu i jak wskazał wiceszef MON, może przysłużyć się wysokiej jakości radarami P-18PL. Czyli radar, który działa na dystansie 2000 km, będzie umiejscowiony w Polsce, będzie działał na rzecz naszego kraju, na rzecz NATO i na rzecz Ukrainy i tej koalicji. Ale kolejna sprawa i najważniejsza, to budowa rakiety. Rakiety, która jest w stanie zwalczyć inną rakietę. I do tego są potrzebne zdolności z kolejnych firm i kolejnych państw – podkreślił.

Kosiniak-Kamysz rozmawia w Pentagonie

Tomczyk przypomniał jednocześnie, że wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz prowadzi w USA rozmowy dotyczące bezpieczeństwa Polski. Szef MON przebywa we wtorek w Waszyngtonie wraz z wiceminister Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką. W planie jest m.in. spotkanie z sekretarzem obrony USA Pete’em Hegsethem.

Przed wyjazdem Kosiniak-Kamysz podkreślał, że rozmowy będą ważne dla kwestii stałej amerykańskiej bazy w Polsce oraz współpracy zbrojeniowej obu państw.

To jest wizyta, która poprzedza finał przeglądu wojsk amerykańskich w Europie - zaznaczył minister w nagraniu opublikowanym na X.

Rozmowy mają też dotyczyć centrum serwisowego rakiet PAC-3 wykorzystywanych w systemach Patriot. Pod koniec października Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że takie centrum ma powstać w Polsce i będzie jedynym tego typu ośrodkiem poza Stanami Zjednoczonymi.

Świetna wiadomość dla Polski. Powstanie u nas centrum serwisowania rakiet do Patriotów Polska spodziewa się, że jeszcze dziś zostanie ogłoszone utworzenie nad Wisłą centrum serwisowego dla pocisków przechwytujących Patriot. Informację tę przekazał we wtorek przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

W USA trwa sześciomiesięczny przegląd obecności wojskowej w Europie, który ma zakończyć się pod koniec roku. Według dotychczasowych doniesień ewentualne zmiany mogą przede wszystkim objąć amerykańskie siły w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii, a część żołnierzy może trafić na wschodnią flankę NATO. W ramach tego procesu może również zapaść decyzja dotycząca stałej bazy wojsk lądowych USA w Polsce.