RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Wiceszef MON: Ukraina zgodziła się przekazać Polsce technologie antydronowe

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 listopada (11:14)

Wiceminister obrony Cezary Tomczyk poinformował we wtorek, że Ukraina zgodziła się udostępnić Polsce technologie służące do zwalczania dronów. Tomczyk od poniedziałku przebywa w Kijowie wraz z pierwszym zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Karolem Domanowskim.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Wiceszef MON: Ukraina zgodziła się przekazać Polsce technologie antydronowe
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Jak zaznaczył w opublikowanym na platformie X wpisie wiceszef MON, rozmowy koncentrują się na współpracy wojskowej i przemysłowej, a także na transferze technologii.

„Ukraina zgodziła się przekazać Polsce potrzebne nam technologie antydronowe” - napisał wiceminister.

W tle rozmowy o MiG-ach

W poniedziałek Tomczyk mówił, że jednym z tematów jego wizyty jest ewentualne przekazanie Ukrainie dwóch polskich samolotów MiG-29. W zamian Polska miałaby otrzymać dostęp do ukraińskich technologii dronowych i antydronowych.

Ocenił wówczas, że porozumienie jest „blisko finalizacji” i znajduje się „na etapie dopinania szczegółów”.

W poniedziałek rozmawiano też o pogłębieniu współpracy w ramach koalicji antybalistycznej (chodzi o zwalczanie rakiet innymi rakietami). W skład koalicji wchodzą: Polska, Ukraina, Francja, Niemcy, Wlk. Brytania, Włochy, Hiszpania, Szwecja, Norwegia, Dania i Holandia.

Polska przystąpiła do niej we wrześniu i jak wskazał wiceszef MON, może przysłużyć się wysokiej jakości radarami P-18PL. Czyli radar, który działa na dystansie 2000 km, będzie umiejscowiony w Polsce, będzie działał na rzecz naszego kraju, na rzecz NATO i na rzecz Ukrainy i tej koalicji. Ale kolejna sprawa i najważniejsza, to budowa rakiety. Rakiety, która jest w stanie zwalczyć inną rakietę. I do tego są potrzebne zdolności z kolejnych firm i kolejnych państw – podkreślił.

Kosiniak-Kamysz rozmawia w Pentagonie

Tomczyk przypomniał jednocześnie, że wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz prowadzi w USA rozmowy dotyczące bezpieczeństwa Polski. Szef MON przebywa we wtorek w Waszyngtonie wraz z wiceminister Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką. W planie jest m.in. spotkanie z sekretarzem obrony USA Pete’em Hegsethem.

Przed wyjazdem Kosiniak-Kamysz podkreślał, że rozmowy będą ważne dla kwestii stałej amerykańskiej bazy w Polsce oraz współpracy zbrojeniowej obu państw.

To jest wizyta, która poprzedza finał przeglądu wojsk amerykańskich w Europie - zaznaczył minister w nagraniu opublikowanym na X.

Rozmowy mają też dotyczyć centrum serwisowego rakiet PAC-3 wykorzystywanych w systemach Patriot. Pod koniec października Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że takie centrum ma powstać w Polsce i będzie jedynym tego typu ośrodkiem poza Stanami Zjednoczonymi.

W USA trwa sześciomiesięczny przegląd obecności wojskowej w Europie, który ma zakończyć się pod koniec roku. Według dotychczasowych doniesień ewentualne zmiany mogą przede wszystkim objąć amerykańskie siły w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii, a część żołnierzy może trafić na wschodnią flankę NATO. W ramach tego procesu może również zapaść decyzja dotycząca stałej bazy wojsk lądowych USA w Polsce.


Źródło: RMF24/PAP

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: