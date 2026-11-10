Wiceszef MON: Ukraina zgodziła się przekazać Polsce technologie antydronowe

Jak zaznaczył w opublikowanym na platformie X wpisie wiceszef MON, rozmowy koncentrują się na współpracy wojskowej i przemysłowej, a także na transferze technologii.
„Ukraina zgodziła się przekazać Polsce potrzebne nam technologie antydronowe” - napisał wiceminister.
W tle rozmowy o MiG-ach
W poniedziałek Tomczyk mówił, że jednym z tematów jego wizyty jest ewentualne przekazanie Ukrainie dwóch polskich samolotów MiG-29. W zamian Polska miałaby otrzymać dostęp do ukraińskich technologii dronowych i antydronowych.
Ocenił wówczas, że porozumienie jest „blisko finalizacji” i znajduje się „na etapie dopinania szczegółów”.
W poniedziałek rozmawiano też o pogłębieniu współpracy w ramach koalicji antybalistycznej (chodzi o zwalczanie rakiet innymi rakietami). W skład koalicji wchodzą: Polska, Ukraina, Francja, Niemcy, Wlk. Brytania, Włochy, Hiszpania, Szwecja, Norwegia, Dania i Holandia.
Polska przystąpiła do niej we wrześniu i jak wskazał wiceszef MON, może przysłużyć się wysokiej jakości radarami P-18PL. Czyli radar, który działa na dystansie 2000 km, będzie umiejscowiony w Polsce, będzie działał na rzecz naszego kraju, na rzecz NATO i na rzecz Ukrainy i tej koalicji. Ale kolejna sprawa i najważniejsza, to budowa rakiety. Rakiety, która jest w stanie zwalczyć inną rakietę. I do tego są potrzebne zdolności z kolejnych firm i kolejnych państw – podkreślił.
Kosiniak-Kamysz rozmawia w Pentagonie
Tomczyk przypomniał jednocześnie, że wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz prowadzi w USA rozmowy dotyczące bezpieczeństwa Polski. Szef MON przebywa we wtorek w Waszyngtonie wraz z wiceminister Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką. W planie jest m.in. spotkanie z sekretarzem obrony USA Pete’em Hegsethem.
Przed wyjazdem Kosiniak-Kamysz podkreślał, że rozmowy będą ważne dla kwestii stałej amerykańskiej bazy w Polsce oraz współpracy zbrojeniowej obu państw.
To jest wizyta, która poprzedza finał przeglądu wojsk amerykańskich w Europie - zaznaczył minister w nagraniu opublikowanym na X.
Rozmowy mają też dotyczyć centrum serwisowego rakiet PAC-3 wykorzystywanych w systemach Patriot. Pod koniec października Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że takie centrum ma powstać w Polsce i będzie jedynym tego typu ośrodkiem poza Stanami Zjednoczonymi.
W USA trwa sześciomiesięczny przegląd obecności wojskowej w Europie, który ma zakończyć się pod koniec roku. Według dotychczasowych doniesień ewentualne zmiany mogą przede wszystkim objąć amerykańskie siły w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii, a część żołnierzy może trafić na wschodnią flankę NATO. W ramach tego procesu może również zapaść decyzja dotycząca stałej bazy wojsk lądowych USA w Polsce.