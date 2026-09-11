Wiceszef MON o raporcie CIA dla Tuska: Trump ostrzegłby Nawrockiego osobiście

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„Gdyby prezydent USA Donald Trump i jego administracja chcieli poinformować prezydenta Karola Nawrockiego o niebezpieczeństwie i zagrożeniach, powiadomiliby go bezpośrednio” – ocenił wiceszef MON Stanisław Wziątek pytany o raport CIA, który otrzymał premier. Donald Tusk poinformował, że dokument dotyczy możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. Zaznaczył, że Polska i Europa „muszą być przygotowane na różne scenariusze, nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale też na wschodniej flance”.

Wiceszef MON Stanisław Wziątek był pytany na antenie Polsat News, czy prezydent Nawrocki nie powinien otrzymać informacji przekazanej przez szefa CIA. Opowiadając na to pytanie, przypomniał, że przedstawiciele prezydenta regularnie uczestniczą w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa.

Dostaliśmy informację o zagrożeniu. Komitet spotyka się raz w tygodniu, we wtorki, i to jest właściwy moment na przekazanie takich danych – zaznaczył Wziątek.

Wiceszef MON zwrócił uwagę na dobre relacje prezydenta Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Gdyby administracja amerykańska chciała przekazać prezydentowi Nawrockiemu informacje o zagrożeniach, zrobiłaby to bezpośrednio – ocenił Wziątek, sugerując, że nie ma powodów do niepokoju w tej sprawie.

Przypomnijmy, że 25 sierpnia dyrektor CIA John Ratcliffe przebywał z wizytą w Rosji, gdzie odbył rozmowy z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Siergiejem Naryszkinem oraz dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Aleksandrem Bortnikowem.

Tusk o „uniknięciu zagrożenia na jednym z przejść granicznych”

Premier Tusk, ujawniając w czwartek, że otrzymał raport od szefa CIA, powiedział, że „dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych”. Skończyło się szczęśliwie, ale musimy być gotowi na podobne incydenty w przyszłości – zaznaczył szef rządu.

Dodał, że „należy spodziewać się różnych scenariuszy”. Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej – podkreślił.