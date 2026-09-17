Wiceminister o opłatach za autostrady. Jest jasny komunikat

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Ministerstwo Infrastruktury nie prowadzi żadnych prac w celu wprowadzenia opłat za przejazd samochodów osobowych i motocykli po odcinkach autostrad, zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – przekazał w czwartek w Sejmie wiceszef resortu Stanisław Bukowiec.

„Autostrady w zarządzie GDDKiA są bezpłatne dla osobówek i motocykli”

Wiceminister Bukowiec podkreślił, że „nie są planowane działania, które miałyby prowadzić do wprowadzenia opłat (na autostradach zarządzanych przez GDDKiA) w dającej się przewidzieć przyszłości”.

Autostrady pozostające w zarządzie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad są bezpłatne dla kierowców samochodów osobowych i motocykli. Obowiązujący od 1 lipca 2023 roku stan prawny w tym zakresie nie jest przedmiotem prac mających na celu jego zmianę – powiedział wiceminister Bukowiec, odpowiadając w Sejmie na pytanie zadane przez posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Na jakich odcinkach ministerstwo ma wpływ na opłaty?

Wiceszef resortu infrastruktury zaznaczył, że w przypadku odcinków autostrad zarządzanych przez koncesjonariuszy opłaty są pobierane na mocy umów zawieranych przed laty, a zakres uprawnień ministerstwa dotyczących określania wysokości opłat zależy od warunków konkretnej umowy.

Na tych odcinkach koncesyjnych, na których minister infrastruktury ma możliwość kształtowania wysokości stawki, to jest na A1 Gdańsk – Toruń oraz na A2 Świecko – Nowy Tomyśl, stawka dla pojazdu i kategorii I (m.in. samochodów osobowych i motocykli – przyp. red.) wynosi 20 groszy za kilometr i nie była podwyższana od 2012 roku – zaznaczył.

Wkrótce koniec opłat na A4 Katowice – Kraków

Wiceminister Bukowiec przekazał, że w najbliższym czasie przybędzie odcinków, na których opłaty za przejazd samochodów osobowych i motocykli nie są pobierane. 15 marca 2027 roku wygasa umowa koncesyjna dotycząca autostrady A4 Katowice – Kraków; odcinek ten zostanie przejęty przez GDDKiA, a opłaty za przejazd będą zniesione.