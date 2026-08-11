Wiatr łamał drzewa, grad uderzył w Warszawę. Tysiące odbiorców bez prądu

RMF24

Ponad 670 razy interweniowali od poniedziałku strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru. Według wstępnych danych Państwowej Straży Pożarnej najwięcej, bo ponad 400 interwencji jest na Mazowszu. Służby mają dużo pracy także w województwie kujawsko-pomorskim.

Najwięcej interwencji miało miejsce w woj. mazowieckim (427), kujawsko-pomorskim (81), wielkopolskim (27). Strażacy KW w Łodzi odnotowali 24 interwencje, we Wrocławiu — 21, w Katowicach - 18, w Lublinie - 17, w Krakowie — 12, w Kielcach — 11, a w Olsztynie — 10.

Dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz ustalił, że tylko w Warszawie wiatr powalił nocą ponad 20 drzew. Przy placu Hallera konar uszkodził dach budynku przychodni.

Mieszkańcy opisują, że w czasie nocnej burzy krótko, bo przez kilka minut silnie padał grad. Efekt jest taki, że na Mazowszu o poranku bez prądu jest około 9 tys. odbiorców.

Wichura uszkodziła słup linii wysokiego napięcia.

Dostawy energii są wstrzymane w rejonie Ciechanowa, Mławy, Płocka i Pułtuska. W większości tych miejsc jeszcze przed południem awarie powinny zostać usunięte.

Występują utrudnienia w ruchu pociągów Kolei Mazowieckich na linii Kutno – Sierpc. Powodem jest awaria energetyczna, do której w nocy doszło po burzy w okolicy Płocka.

Część pociągów jest opóźniona. Między Płockiem a Sierpcem część pociągów została odwołana.

We wtorek w pogodzie powinno być zdecydowanie spokojniej.

Przed nami przerwa od upału, który ma wrócić w piątek w południowej Polsce.