Wiatr łamał drzewa, grad uderzył w Warszawę. Tysiące odbiorców bez prądu

Najwięcej interwencji miało miejsce w woj. mazowieckim (427), kujawsko-pomorskim (81), wielkopolskim (27). Strażacy KW w Łodzi odnotowali 24 interwencje, we Wrocławiu — 21, w Katowicach - 18, w Lublinie - 17, w Krakowie — 12, w Kielcach — 11, a w Olsztynie — 10.
Dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz ustalił, że tylko w Warszawie wiatr powalił nocą ponad 20 drzew. Przy placu Hallera konar uszkodził dach budynku przychodni.
Mieszkańcy opisują, że w czasie nocnej burzy krótko, bo przez kilka minut silnie padał grad. Efekt jest taki, że na Mazowszu o poranku bez prądu jest około 9 tys. odbiorców.
Wichura uszkodziła słup linii wysokiego napięcia.
Dostawy energii są wstrzymane w rejonie Ciechanowa, Mławy, Płocka i Pułtuska. W większości tych miejsc jeszcze przed południem awarie powinny zostać usunięte.
Występują utrudnienia w ruchu pociągów Kolei Mazowieckich na linii Kutno – Sierpc. Powodem jest awaria energetyczna, do której w nocy doszło po burzy w okolicy Płocka.
Część pociągów jest opóźniona. Między Płockiem a Sierpcem część pociągów została odwołana.
We wtorek w pogodzie powinno być zdecydowanie spokojniej.
Przed nami przerwa od upału, który ma wrócić w piątek w południowej Polsce.