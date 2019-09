Budżet, 500 plus, bezrobocie, PKB, dług publiczny, nadwyżka, koniunktura, inflacja, rozwój, przemysł programy socjalne... Już w najbliższy poniedziałek gospodarka zdominuje dyskusję w studiu RMF FM. Tematem przedwyborczej debaty "Po Prostu Polska" będzie ekonomia. W programie pojawią się przedstawiciele wszystkich pięciu ogólnopolskich komitetów wyborczych.

/ Grafika RMF FM

Debaty wyborcze RMF FM, Interii i Dziennika Gazety Prawnej "Po prostu Polska" to największe regularne pasmo debat w paśmie popołudniowym. To unikalny projekt radiowo-multimedialny, prezentowany nie tylko słuchaczom RMF FM, ale także internautom za pośrednictwem YouTube i mediów społecznościowych.

Debata - podobnie jak w poprzednich tygodniach - startuje tuż po godz. 18. Transmisję na żywo możecie śledzić na antenie RMF FM, a także na stronach głównych RMF24, Interii oraz dziennika.pl.

W najbliższy poniedziałek 30 września porozmawiamy o gospodarce. Do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich pięciu ogólnopolskich komitetów wyborczych, czyli PSL- Koalicję Polska, Prawo i Sprawiedliwość, Lewicę, Konfederację i Koalicję Obywatelską.

Wkrótce podamy, kto będzie reprezentować poszczególne komitety.

Debata składać się będzie z czterech części. Po pierwszej, kilkunastominutowej dyskusji na antenie RMF FM, przeniesiemy się do internetu. Tam też dołączą do nas kolejni prowadzący.

Co ważne, także i Wy możecie mieć swój udział w debacie. Czekamy na pytania do polityków. W Waszym imieniu zada je podczas jednego z segmentów debaty reporter RMF FM. Platformę do zadawania pytań znajdziecie poniżej.