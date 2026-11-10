Werbują do prowokacji w Polsce. „Można dobrze zarobić”

Oferta „pracy” w Poznaniu
Jak ustalił portal, na jednym z białostockich czatów emigracyjnych na Telegramie zamieszczono ogłoszenie o dobrze płatnej pracy w Poznaniu. Osoba publikująca wpis, posługująca się anonimowym numerem, szukała rzekomo specjalisty od sitodruku.
„W Poznaniu można dobrze zarobić! Potrzebujemy specjalisty od sitodruku. Wynagrodzenie – 500 dolarów za jedną zmianę. Pokrywamy koszty podróży w obie strony. Bezpieczne warunki pracy” – miał napisać werbownik po rosyjsku.
Dziennikarze MOST Media skontaktowali się z ogłoszeniodawcą pod przykrywką. Z relacji portalu wynika, że zlecenie dotyczyło nanoszenia na pomnikach napisu „Sława UPA” oraz doklejania kodów QR, które miały zostać dostarczone osobno.
Zdjęcia pomników i instrukcje działania
Według MOST Media rozmówca przesłał zdjęcia obiektów w Poznaniu oraz fotografie innych aktów wandalizmu z podobnymi napisami. Miał również zapewniać, że sprawcy mogą uniknąć wykrycia, jeśli zasłonią twarz i będą działać po zmroku.
Zleceniodawca sugerował też, że w warunkach, gdy polskie służby i wojsko są zaangażowane w operację przygraniczną, łatwiej będzie o bezkarność w głębi kraju.
Zapłatę proponowano w kryptowalutach, za pomocą kodu BLIK lub w gotówce. Werbownik twierdził, że podobne zlecenia są realizowane także w Warszawie, Wrocławiu i Lublinie.
„Schemat operacji hybrydowych”
Uładzimir Żyhar z białoruskiego projektu analitycznego BelPol ocenił w rozmowie z MOST Media, że rekrutowanie wykonawców za pośrednictwem szyfrowanych komunikatorów odpowiada schematowi działań hybrydowych, przypisywanych rosyjskim i białoruskim służbom specjalnym.
Ich celem ma być destabilizowanie państw regionu, pogłębianie podziałów społecznych i podsycanie niechęci między Polakami a Ukraińcami.
Ekspert zwrócił uwagę, że osoby podejmujące się takich działań muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, w tym wieloletnimi karami więzienia.
MOST Media przypomina, że nie jest to pierwszy sygnał dotyczący werbunku przez Telegram do prowokacji w Polsce. W lipcu 2026 roku Prokuratura Krajowa informowała o rozbiciu siatki szpiegowskiej, której członkowie mieli być rekrutowani do podpaleń i sabotażu.
Przed sądem toczy się także postępowanie przeciwko obywatelowi Ukrainy oskarżonemu o 47 przestępstw o charakterze dywersyjnym. Zarzuty obejmują m.in. nanoszenie napisu „Sława UPA” w miejscach pamięci narodowej w Warszawie, Domostawie i Wrocławiu.