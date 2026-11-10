Werbują do prowokacji w Polsce. „Można dobrze zarobić”

RMF24

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W telegramowych czatach dla emigrantów pojawiły się ogłoszenia, w których oferowano po 500 dolarów za nanoszenie prowokacyjnych napisów na pomnikach w Polsce – podał niezależny białoruski portal MOST Media. Celem działań miało być wzniecanie napięć i konfliktów społecznych.

Oferta „pracy” w Poznaniu

Jak ustalił portal, na jednym z białostockich czatów emigracyjnych na Telegramie zamieszczono ogłoszenie o dobrze płatnej pracy w Poznaniu. Osoba publikująca wpis, posługująca się anonimowym numerem, szukała rzekomo specjalisty od sitodruku.

„W Poznaniu można dobrze zarobić! Potrzebujemy specjalisty od sitodruku. Wynagrodzenie – 500 dolarów za jedną zmianę. Pokrywamy koszty podróży w obie strony. Bezpieczne warunki pracy” – miał napisać werbownik po rosyjsku.

Dziennikarze MOST Media skontaktowali się z ogłoszeniodawcą pod przykrywką. Z relacji portalu wynika, że zlecenie dotyczyło nanoszenia na pomnikach napisu „Sława UPA” oraz doklejania kodów QR, które miały zostać dostarczone osobno.

Zdjęcia pomników i instrukcje działania

Według MOST Media rozmówca przesłał zdjęcia obiektów w Poznaniu oraz fotografie innych aktów wandalizmu z podobnymi napisami. Miał również zapewniać, że sprawcy mogą uniknąć wykrycia, jeśli zasłonią twarz i będą działać po zmroku.

Zleceniodawca sugerował też, że w warunkach, gdy polskie służby i wojsko są zaangażowane w operację przygraniczną, łatwiej będzie o bezkarność w głębi kraju.

Zapłatę proponowano w kryptowalutach, za pomocą kodu BLIK lub w gotówce. Werbownik twierdził, że podobne zlecenia są realizowane także w Warszawie, Wrocławiu i Lublinie.

„Schemat operacji hybrydowych”

Uładzimir Żyhar z białoruskiego projektu analitycznego BelPol ocenił w rozmowie z MOST Media, że rekrutowanie wykonawców za pośrednictwem szyfrowanych komunikatorów odpowiada schematowi działań hybrydowych, przypisywanych rosyjskim i białoruskim służbom specjalnym.

Ich celem ma być destabilizowanie państw regionu, pogłębianie podziałów społecznych i podsycanie niechęci między Polakami a Ukraińcami.

Ekspert zwrócił uwagę, że osoby podejmujące się takich działań muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, w tym wieloletnimi karami więzienia.

MOST Media przypomina, że nie jest to pierwszy sygnał dotyczący werbunku przez Telegram do prowokacji w Polsce. W lipcu 2026 roku Prokuratura Krajowa informowała o rozbiciu siatki szpiegowskiej, której członkowie mieli być rekrutowani do podpaleń i sabotażu.

Przed sądem toczy się także postępowanie przeciwko obywatelowi Ukrainy oskarżonemu o 47 przestępstw o charakterze dywersyjnym. Zarzuty obejmują m.in. nanoszenie napisu „Sława UPA” w miejscach pamięci narodowej w Warszawie, Domostawie i Wrocławiu.