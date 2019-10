Miejscami ponad 20 stopni pokażą termometry w najbliższy weekend. Około 15 stopni będzie nad morzem. Jednocześnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla południowych części woj. podkarpackiego, śląskiego oraz małopolskiego. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 80 km/h.

W weeknd termometry pokażą do 22 stopni C. / Darek Delmanowicz / PAP

Według synoptyków średnia prędkość wiatru dla południowych części woj. podkarpackiego, śląskiego oraz małopolskiego może wynieść od 35 do 50 km/h.



Zgodnie z prognozą, ostrzeżenia mają utrzymać się do sobotniego popołudnia.



Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia - podkreśla Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.



Wraca lato?

W sobotę w województwach północnych zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. "Hitem" będzie za to temperatura. Nad morzem termometry pokażą około 15 st. W pozostałej części kraju będzie miejscami do 22 stopni C. Bardzo ciepło zapowiada się mi.n. w Małopolsce, Kielecczyźnie, Dolnym Śląsku i w Lubuskiem.



Bardzo ciepło będzie też w niedzielę. Nawet 23 kreski na południowym zachodzie kraju. Najchłodniej - choć też nie ma na co narzekać - na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu. Tam około 18 stopni na plusie.



Piękna pogoda zapowiada się także w poniedziałek. Dużo słońca i ciepło! Na termometrach od 18 stopni na Wybrzeżu do 22 na południu Polski.



Prognoza pogody na sobotę / INTERIA.PL

Prognoza pogody na niedzielę / INTERIA.PL

Prognoza pogody na poniedziałek / INTERIA.PL