We wtorek syreny zawyją w trzech powiatach. Spokojnie, to tylko ćwiczenia

RMF24

Mieszkańcy powiatów janowskiego i hrubieszowskiego w województwie lubelskim oraz powiatu krakowskiego w Małopolsce otrzymali alerty SMS z informacją o zaplanowanych ćwiczeniach systemu alarmowania. W najbliższych dniach w tych regionach rozlegną się syreny. Kiedy należy spodziewać się treningu i co oznaczają te działania?

Ćwiczenia systemu alarmowania – kiedy i gdzie?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że we wtorek i środę na terenie powiatu janowskiego oraz powiatu hrubieszowskiego na Lubelszczyźnie odbędą się ćwiczenia z wykorzystaniem syren alarmowych. Mieszkańcy obu powiatów zostali uprzedzeni za pomocą specjalnych alertów SMS.

„Ćwiczenie: W dn. 22-23.09 w godz. 10.00-12.00 na terenie powiatu janowskiego odbędzie się trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój”- czytamy w komunikacie.

W powiecie hrubieszowskim syreny będą testowane nieco wcześniej.

Mieszkańcy otrzymali wiadomość: „Ćwiczenie: W dn. 22.09 w godz. 07.40-09.00 na terenie powiatu hrubieszowskiego odbędzie się trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój”.

Tym razem informację o testach syren alarmowych dostali też mieszkańcy małopolskiej gminy Skawina.

„W dn. 22.09 w godz. 09:00-12:00 na terenie Gminy Skawina odbędzie się trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój”.





Czym jest alert RCB?

Alert RCB to system powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych za pomocą wiadomości SMS.

Komunikaty powstają na podstawie informacji przekazywanych przez ministerstwa, służby ratownicze, policję, straż pożarną, straż graniczną, a także urzędy i instytucje centralne, takie jak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędy wojewódzkie.

Władze apelują do mieszkańców, by nie reagowali niepokojem na dźwięk syren w wyznaczonych godzinach. Ćwiczenia mają na celu sprawdzenie sprawności systemu alarmowego i przygotowanie służb oraz mieszkańców na ewentualne sytuacje kryzysowe.