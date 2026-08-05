We Lwowie rozmawiano o kolejnych ekshumacjach. Są nowe wnioski Polski

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Posiedzenie polsko-ukraińskiej Grupy Roboczej ds. Godnych Pochówków odbyło się w środę we Lwowie. Głównym tematem były dotychczasowe prace poszukiwawcze i ekshumacyjne oraz kolejne lokalizacje, w których Polska chce prowadzić badania.

Prace ekshumacyjne prowadzone przez IPN w Ostrówkach w obwodzie wołyńskim. 28.07.2026 r. (fot. Wojtek Jargiło)

Prace ekshumacyjne prowadzone przez IPN w Ostrówkach w obwodzie wołyńskim. 28.07.2026 r. (fot. Wojtek Jargiło) / PAP

Podczas spotkania, któremu przewodniczyli Paweł Kowal (szef Rady ds. Współpracy z Ukrainą) i Iwan Werbycki (wiceminister kultury Ukrainy) podsumowano tegoroczne działania prowadzone w Ugłach, Ostrówkach, Woli Ostrowieckiej, Hucie Pieniackiej i Puźnikach.

Polska wnioskuje o poszukiwania w Ugłach, Wiśniowcu, Hucisku oraz Miedziakach. Omówiono kwestie administracyjne związane z tą sprawą.

„Strona polska przekazała ponadto listę kolejnych miejsc na terytorium Ukrainy, w których planowane są dalsze prace. Wnioski dotyczące tych lokalizacji zostały już złożone lub zostaną złożone w najbliższym czasie” – poinformował Iwan Werbycki. Ukraiński wiceminister wskazał też, że Ukraina wydała wszystkie pozwolenia uzgodnione podczas poprzedniego posiedzenia grupy roboczej w Warszawie.

Obie strony pozytywnie oceniły przebieg dotychczasowych prac.

Gdzie trwają prace?

Obecnie trwają ekshumacje polskich ofiar zbrodni wołyńskiej w Woli Ostrowieckiej i Ostrówkach. W 1992, 2011 oraz 2015 roku odnaleziono tam, ekshumowano i godnie pochowano szczątki 674 osób. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Kultury poinformowało o odnalezieniu szczątków 53 osób. Zakończenie prac zaplanowano na 7 sierpnia.

Instytut Pamięci Narodowej zabiega również o zgodę na przewiezienie odnalezionych przy szczątkach artefaktów do Polski i apeluje do rodzin ofiar o przekazywanie materiału DNA, który pomoże w identyfikacji szczątków.

Na przełomie sierpnia i września mają rozpocząć się kolejne poszukiwania w Puźnikach, a pod koniec sierpnia IPN planuje rozpoczęcie ekshumacji na Hołosku Wielkim we Lwowie, gdzie spoczywają żołnierze Wojska Polskiego polegli w 1939 roku.

Następne polskie wnioski nadal są rozpatrywane przez stronę ukraińską.