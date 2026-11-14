Ważny komunikat PLL LOT w związku z paraliżem lotniczym w USA

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PLL LOT poinformował w sobotę rano o opóźnieniach samolotów polskiego przewoźnika w związku z lotniczym chaosem w USA. Wszystkie trzy rejsy powrotne PLL LOT wystartowały do Warszawy - przekazał rzecznik przewoźnika Krzysztof Moczulski.

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) w USA odwołała nałożony kilka godzin wcześniej zakaz startów samolotów w całych Stanach Zjednoczonych. Jak poinformował sekretarz transportu Sean Duffy, przyczyną przerwy była awaria przestarzałego systemu łączności, który został przeciążony danymi podczas aktualizacji.

Ważne informacje o lotach PLL LOT

Rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski przekazał PAP po wznowieniu operacji lotniczych, że „wszystkie trzy rejsy powrotne PLL LOT do Warszawy wystartowały”.

Rejs LO4 z Chicago (ORD) wystartował z opóźnieniem 8 minut, LO27 z Nowego Jorku (JFK) – 40 minut, natomiast LO22 z Los Angeles (LAX) – 4 godzin i 30 minut - dodał rzecznik.

Moczulski poinformował, że „zakłócenia wpłynęły również na dalszą rotację samolotów Boeing 787 Dreamliner”. W konsekwencji rejsy LO65 z Warszawy do Bangkoku oraz LO23 z Warszawy do Los Angeles mogą być opóźnione o około dwie godziny - przekazał.

Podkreślił, że „sytuacja operacyjna jest na bieżąco monitorowana”.

Kilkugodzinne wstrzymanie startów w USA

Po przywróceniu lotów szef Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) Markwayne Mullin powiedział, że obecnie nic nie wskazuje, by wstrzymanie lotów w USA spowodowane było cyberatakiem lub udziałem państw trzecich. Podkreślił też, że sprawa jest bez związku z awarią usług Microsoftu.

Według Fox News wstrzymanie startów lotów spowodowało opóźnienie ponad 8,5 tys. lotów i odwołanie 6,5 tys. kolejnych. Skutkiem był też masowy chaos na lotniskach. Część samolotów została przekierowana na inne lotniska z powodu braku miejsca. Z uwagi na zajęte bramki, w wielu przypadkach pasażerowie byli trzymani przez godziny w samolocie.

Piątkowy zakaz startów w całym kraju był dopiero trzecim takim przypadkiem w historii. Wcześniejsze miały miejsce po zamachach 11 września oraz w styczniu 2023 roku w związku z awarią systemu ostrzeżeń dla pilotów (NOTAM). W tym drugim przypadku przerwa trwała kilka godzin, lecz spowodowała kaskadowe odwołania i opóźnienia lotów przez kilka następnych dni.