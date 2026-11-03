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Ważny dzień dla TK. Będzie transmisja z kluczowych obrad

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 3 listopada (10:54)

Popołudniowe Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego będzie w całości transmitowane - ustalił reporter RMF FM Tomasz Skory. Powodem otwartości sędziów z Anną Korwin-Piotrowską na czele ma być chęć działania przy otwartej kurtynie.

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Ważny dzień dla TK. Będzie transmisja z kluczowych obrad
Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym (fot. Piotr Mazur) /RMF FM

Trybunał potrzebuje budżetu

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma rozpocząć się dziś o godz. 15:30. Jego głównym celem ma być przyjęcie planu budżetu TK na 2027 rok. Bez uchwały w tej sprawie w przyszłorocznym budżecie nie będzie środków na utrzymanie Trybunału.

Wciąż nie jest jasne, ilu sędziów pojawi się na dzisiejszym posiedzeniu. Przedmiotem spekulacji jest nawet to, jak będzie liczone kworum. 

Wyłączeni z udziału w obradach będą na pewno Bogdan Święczkowski, Bartłomiej Sochański oraz Jarosław Wyrębak. W przypadku dwóch pierwszych będzie to konsekwencja piątkowej decyzji ogłoszonej przez Annę Korwin-Piotrowską. Z kolei Wyrębak nie zostanie dopuszczony do udziału jako wybrany na zajęte wcześniej stanowisko tzw. sędzia-dubler.

W tej sytuacji zgromadzenie może liczyć 12 uczestników. Potrzebna do podejmowania uchwał większość 2/3 uprawnionych oznaczałaby w tej sytuacji 8 sędziów.

 

Kto oceni decyzję Korwin-Piotrowskiej?

W czasie dzisiejszego zgromadzenia ma również dojść do losowania składów I i II instancji Sądu Dyscyplinarnego. To one ocenią zasadność piątkowego, czasowego odsunięcia od obowiązków prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. 

Jak dowiedział się reporter RMF FM Tomasz Skory, składy sądu dyscyplinarnego będą losowane z grona 12 osób (bez sędziów Święczkowskiego, Sochańskiego oraz Wyrębaka, nazywanego sędzią-dublerem). Nastąpi to niezależnie od obecności czy nieobecności wszystkich uprawnionych do udziału w obradach.

Teoretycznie możliwe jest, że rola rzecznika dyscypliny pełniącego funkcję oskarżyciela przypadnie któremuś ze stronników Bogdana Święczkowskiego. Trzyosobowy skład Sądu Dyscyplinarnego także może się składać z sędziów wybranych do Trybunału głosami PiS.

Sąd Dyscyplinarny musi podjąć decyzję w ciągu miesiąca od wydania zarządzenia przez Annę Korwin-Piotrowską. Jeśli uzna je za bezzasadne, Święczkowski i Sochański będą mogli wrócić do pracy.

Ostre słowa prezydenckiego rzecznika. „Uzurpatorka” i „rozhisteryzowana sędzina”

Temat planowanego na popołudnie posiedzenia komentował w Porannej rozmowie w RMF FM Rafał Leśkiewicz - rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego. 

Skończmy z tym mówieniem, że dzisiaj dojdzie do posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego, że Anna Korwin-Piotrowska jest sędzią Trybunału, że pełni obowiązki prezesa Trybunału. Nie, nie pełni - przekonywał. Pojawiła się tam w piątek, wprowadzona od tyłu przez KPRM, przy wykorzystaniu ogromnych sił policyjnych, przy wykorzystaniu służb - tłumaczył gość RMF FM. Samą Korwin-Piotrowską nazwał również „uzurpatorką wystawioną przez Tuska” i „rozhisteryzowaną sędziną Sądu Okręgowego w Opolu”. 

 

Pytania o upoważnienie wystawione przez Święczkowskiego

W poniedziałek rzeczniczka TK Weronika Ścibor opublikowała datowane na kwiecień pismo, w którym Bogdan Święczkowski upoważnił do zastępowania go sędziego Stanisława Piotrowicza. 

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Jeżeli takowe upoważnienie faktycznie by istniało, to wówczas kompetencja ustawowa do zastępowania prezesa Trybunału przez sędziego najstarszego stażem (na którą powołuje się Anna Korwin-Piotrowska - przyp. red.) nie wchodzi w grę - tłumaczył w poniedziałek w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.


Źródło: RMF24
Tagi: Trybunał Konstytucyjny

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