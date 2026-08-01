Ważny apel Kościoła. Biskup wzywa Polaków do abstynencji

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Sierpień w Kościele katolickim tradycyjnie obchodzony jest jako miesiąc abstynencji. W tym roku wydarzeniu towarzyszy wyjątkowe hasło oraz jubileusz 70-lecia Jasnogórskich Ślubów Narodu. Biskup Tadeusz Bronakowski skierował do Polaków apel o dobrowolną abstynencję i zwrócił uwagę na rosnącą falę niebezpiecznych uzależnień, które dotykają zwłaszcza młodego pokolenia.

Wyjątkowy dar na jubileusz. Apel o odnowę serc i rodzin

Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych bp Tadeusz Bronakowski w specjalnym liście skierowanym do wiernych podkreślił, że tegoroczny sierpień w sposób szczególny wpisuje się w historyczny jubileusz Ślubów Jasnogórskich. Hierarcha wzywa do podjęcia duchowego wysiłku, który ma stać się impulsem do głębokich zmian w społeczeństwie.

„W duchu odpowiedzialności za Polskę i w poczuciu wdzięczności za Jasnogórskie Śluby Narodu ofiarujmy Bogu przez ręce Maryi, Królowej Polski, dar dobrowolnej abstynencji od alkoholu. Niech tegoroczny sierpień stanie się nowym zaczynem wytężonej pracy nad odnową naszych serc, rodzin, wspólnot i całej naszej Ojczyzny” – napisał w liście bp Tadeusz Bronakowski.

Współczesne zagrożenia i tragiczne żniwo uzależnień

Duchowny w swoim przesłaniu odniósł się bezpośrednio do aktualnej sytuacji społecznej w kraju, wskazując na powagę problemu. Jak zaznaczył, w Polsce wciąż dominują dramatyczne konsekwencje nadużywania alkoholu przez dorosłych oraz niepokojące zjawisko sięgania po używki przez osoby nieletnie. Alkohol to jednak niejedyne zagrożenie.

„Tragiczne żniwo zbiera także wśród Polaków, zwłaszcza młodych, nikotynizm, narkomania, pornografia, uzależnienie od gier komputerowych, mediów społecznościowych” – wymienił hierarcha, dodając, że zjawiska te bardzo często łączą się z sięganiem po alkohol w próbie ucieczki od problemów i zapomnienia o ich konsekwencjach.

Duchowny zaznaczył przy tym, że droga „ku trzeźwości Narodu” wymaga wspólnego wysiłku całego społeczeństwa.

„Potrzebne jest zjednoczenie ponad podziałami i stawianie dobra narodu ponad swoje interesy” – przyznaje szef KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.

Dziedzictwo kardynała Wyszyńskiego. Historia Ślubów Jasnogórskich

Tegoroczne hasło „Polska silna wiarą i trzeźwością” nawiązuje do wydarzeń sprzed dekad. Jasnogórskie Śluby Narodu zostały napisane przez kard. Stefana Wyszyńskiego w czasie jego uwięzienia w Komańczy. Polacy złożyli je oficjalnie 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze, gdzie zgromadziło się wówczas około miliona wiernych.

W tekście ślubów znalazły się jednoznaczne przyrzeczenia dotyczące obrony życia poczętego, nierozerwalności małżeństwa, godności kobiety oraz pielęgnowania obyczajów chrześcijańskich. Zobowiązywano się w nich do wychowywania młodych pokoleń w wierności Chrystusowi i budowania życia społecznego opartego na miłości, sprawiedliwości i zgodzie, wolnego od nienawiści, przemocy i wyzysku.

Kluczowym elementem deklaracji była także deklaracja walki z wadami narodowymi – takimi jak lenistwo, lekkomyślność, marnotrawstwo, rozwiązłość czy właśnie pijaństwo – przy jednoczesnym rozwijaniu pracowitości, oszczędności i wierności.