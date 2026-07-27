Ważne zmiany w BLIK-u od 1 września. Te transakcje zostaną zablokowane

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Od 1 września BLIK wprowadzi mechanizm blokujący transakcje związane z domenami wpisanymi do rejestru serwisów hazardowych działających niezgodnie z polskim prawem. To efekt współpracy operatora systemu BLIK – Polskiego Standardu Płatności – z Narodowym Bankiem Polskim oraz Ministerstwem Finansów. Nowe rozwiązanie ma ograniczyć dostęp do nielegalnego hazardu w sieci.

Zmiany w BLIK-u wejdą w życie o 1 września, zdj. Proxima Studio

Zmiany w BLIK-u wejdą w życie o 1 września, zdj. Proxima Studio / Shutterstock

Polski Standard Płatności, operator systemu BLIK, poinformował, że otrzymał zgodę prezesa Narodowego Banku Polskiego na wdrożenie nowego mechanizmu. Rozwiązanie będzie obowiązywać zarówno w przypadku transakcji realizowanych przez krajowych, jak i zagranicznych agentów rozliczeniowych.

„Mechanizm będzie stosowany wobec transakcji procesowanych zarówno przez krajowych, jak i zagranicznych agentów rozliczeniowych. BLIK będzie weryfikował, czy domena, z której pochodzi transakcja, znajduje się w rejestrze prowadzonym przez Ministra Finansów na podstawie ustawy o grach hazardowych” – poinformował Polski Standard Płatności.

Jak to będzie działać?

Nowy system umożliwi blokowanie transakcji wykonywanych z wykorzystaniem domen wpisanych do tzw. rejestru domen zakazanych. Weryfikacja będzie możliwa dzięki połączeniu systemu BLIK z rejestrem Ministerstwa Finansów za pośrednictwem API.

Walka z szarą strefą

Według danych resortu finansów udział nielegalnych gier hazardowych w internecie w 2017 roku wynosił 58,6 proc., a w 2024 roku spadł do 29,1 proc. W rejestrze domen umożliwiających dostęp do nielegalnego hazardu znajduje się już ponad 55 tysięcy wpisów, a każdego miesiąca przybywa tam około 700 nowych domen.

Popularność BLIK-a w Polsce stale rośnie. W 2025 roku użytkownicy systemu zrealizowali aż 2,9 miliarda transakcji o łącznej wartości 441,5 miliarda złotych.