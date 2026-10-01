Ważna zmiana ws. szczepień przeciw HPV. Tym osobom przysługuje refundacja

RMF24

Od dziś do 31 maja 2027 r. resort zdrowia będzie finansował zakup szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla osób w wieku 18-26 lat.

Szczepienie na HPV. Ministerstwo Zdrowia wprowadza ważną zmianę

HPV (Human Papilloma Virus) to nazwa ludzkiego wirusa brodawczaka; odpowiada on za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe.

Obwieszczenie Ministerstwa Zdrowia z 30 września przewiduje sfinansowanie szczepienia przeciwko HPV osobom po ukończeniu 18. roku życia do ukończenia 26. roku życia, w schemacie trzydawkowym. W myśl dokumentu finansowanie rozpoczyna się dziś, a potrwać ma do 31 maja 2027 r.

Od 1 września 2024 r. szczepienia w ramach powszechnego programu szczepień przeciw HPV dostępne są dla osób po ukończeniu 9. roku życia do ukończenia 14. roku życia.

Co zakłada nowe obwieszczenie?

Do tej pory finansowanie przez resort obejmowało Covid-19, krztusiec i HPV dla osób po ukończeniu 9. roku życia do 14. roku życia. Według nowego obwieszczenia finansowanie szczepienia przeciw Covid-19 obejmuje osoby od 6. miesiąca życia; darmowe szczepienie przeciw krztuścowi dotyczy kobiet w ciąży, między 27. a 36. tygodniem ciąży. W uzasadnionych przypadkach zagrożenia przedwczesnym porodem – po ukończeniu 20. tygodnia ciąży.