Ważna zmiana w resorcie klimatu. Jest nowy wiceminister

RMF24

Sławomir Ćwik został nowym wiceministrem klimatu i środowiska - poinformował w poniedziałek resort. Obowiązki sekretarza stanu obejmie 14 września. W piątek rezygnację złożył wiceminister Mikołaj Dorożała.

W informacji ministerstwa klimatu przekazano, że ministra Paulina Hennig-Kloska wręczyła Ćwikowi powołanie z dniem 5 września 2026 r. Obowiązki sekretarza stanu Ćwik obejmie jednak od 14 września br.

Kim jest Sławomir Ćwik?

MKiŚ przekazało, że Sławomir Ćwik jest przedsiębiorcą, prawnikiem, politykiem i samorządowcem oraz posłem na Sejm X kadencji z ramienia Unii Centrum. Jest też członkiem zarządu tej partii.

Zgodnie z informacjami podanymi przez resort, Ćwik jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracował jako prawnik i menedżer w spółkach prawa handlowego. Był pozaetatowym członkiem samorządowego kolegium odwoławczego. Prowadził również własną działalność gospodarczą w branży odnawialnych źródeł energii.

Mikołaj Dorożała żegna się z resortem klimatu. „Zrobiliśmy ogromnie dużo” Mikołaj Dorożała poinformował, że odchodzi ze stanowiska wiceministra klimatu. Złożył dymisję również z funkcji głównego konserwatora przyrody.

W piątek rezygnację z pełnienia funkcji wiceministra klimatu i środowiska oraz Głównego Konserwatora Przyrody złożył Mikołaj Dorożała. W resorcie odpowiadał m.in. za leśnictwo. Stanowiska te piastował od 2023 roku.