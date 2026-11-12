Ważna zmiana dla pacjentów. Koniec z kupowaniem tego leku bez recepty

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Od 16 października 2026 roku popularne kapsułki z ibuprofenem, znane do tej pory jako Ibum Forte 400 mg, są dostępne wyłącznie na receptę i pod nową nazwą - Ibum Med - informuje „Gazeta Prawna”.

Ibum Forte 400 mg już tylko na receptę

Jeszcze niedawno kapsułki Ibum Forte 400 mg firmy Hasco-Lek można było kupić bez recepty. Sytuacja zmieniła się po decyzji URPL, która weszła w życie 16 października 2026 roku. Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie opublikowała dokumenty potwierdzające tę zmianę 5 listopada. Od tego momentu lek dostępny jest wyłącznie na receptę i pod nową nazwą – Ibum Med – czytamy w serwisie „Gazety Prawnej”.

Zmiana dotyczy wszystkich opakowań: 6, 12, 24, 36, a także nowego wariantu – 60 kapsułek. Każda kapsułka nadal zawiera 400 mg ibuprofenu. Jak podkreśla URPL, decyzja została podjęta na wniosek firmy Hasco-Lek. Nie podano oficjalnych powodów tej zmiany.

Nowe wskazania i dawkowanie

W ulotce Ibum Med pojawiły się również nowe wskazania do stosowania. Lek można stosować w przypadku bólu o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego, m.in. bólu głowy (w tym migrenowego), zęba, mięśni, bólu po urazie oraz bolesnych miesiączek. Nowością jest wyraźne wskazanie do łagodzenia objawów chorób stawów, w tym choroby zwyrodnieniowej oraz reumatoidalnego zapalenia stawów.

Dawkowanie zależy od wskazania. W przypadku bólu, gorączki i bolesnych miesiączek maksymalna dawka dobowa to 1200 mg (trzy kapsułki). U dorosłych z chorobami stawów lekarz może w okresie zaostrzenia zwiększyć dawkę do 2400 mg na dobę. Pacjenci powinni ściśle przestrzegać zaleceń lekarza, nawet jeśli ból się nasila.

Uwaga na podobne nazwy leków

Warto zachować czujność przy aptecznej ladzie. Podobne nazwy i oznaczenia mogą wprowadzać w błąd. Na rynku nadal dostępne są preparaty bez recepty, takie jak Ibum Express Forte 400 mg, również w formie miękkich kapsułek. Decyzja URPL dotyczy wyłącznie preparatu Ibum Med. Jak podkreślają farmaceuci, „sam napis ‘Forte’ i liczba ‘400 mg’ mogą widnieć na opakowaniach różnych produktów”.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Nie każdy może stosować Ibum Med. Wśród przeciwwskazań wymieniono m.in. czynną lub przebytą chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy, ciężką niewydolność serca, nerek lub wątroby oraz reakcje alergiczne na aspirynę lub inne leki z grupy NLPZ.

Preparatu nie wolno stosować w ostatnich trzech miesiącach ciąży ani łączyć z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe powinny poinformować o tym lekarza, ponieważ ibuprofen może zwiększać ryzyko krwawienia.