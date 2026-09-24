Ważna data dla uczniów i rodziców. Tego dnia w październiku nie będzie lekcji

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14 października 2026 obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie i potocznie nazywany Dniem Nauczyciela. Czy to dzień wolny od pracy i od lekcji? Czy trzeba iść wtedy do szkoły? Co mówią na ten temat przepisy i Karta Nauczyciela? Czy każda szkoła będzie działać według tych samych zasad?

Czy 14 października 2026 jest wolny od lekcji? Ważna informacja dla uczniów i rodziców

14 października 2026 roku, w środę, przypada Dzień Edukacji Narodowej. Ten dzień uznaje się za święto pracowników oświaty - jest on wolny od zajęć lekcyjnych. Co to oznacza w praktyce?

Uczniowie nie będą mieć tego dnia lekcji zgodnych z planem zajęć. Nie oznacza to jednak, że każda szkoła będzie zamknięta, a nauczyciele dostaną dzień wolny od pracy. Szkoła ma obowiązek zapewnić opiekę uczniom, którzy tego dnia przyjdą do placówki.

Co na ten temat mówią przepisy?

Zgodnie z aktualnym art. 74 Karty Nauczyciela, 14 października jest świętem wszystkich pracowników oświaty i dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Przepis nie mówi natomiast o dniu wolnym od pracy.

W praktyce w szkołach mogą odbywać się apele i uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zajęcia opiekuńcze albo inne wydarzenia ustalone przez dyrektora. Nauczyciele mogą w tym czasie wykonywać swoje obowiązki, m.in. opiekować się uczniami czy uczestniczyć w radzie pedagogicznej.

Szkoła powinna przekazać rodzicom i uczniom informacje w dzienniku elektronicznym lub na swojej stronie internetowej. W szkołach podstawowych zwykle organizowana jest opieka świetlicowa dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu. Dla uczniów liceów, techników i szkół branżowych także nie ma tego dnia zwykłych lekcji. Dyrekcja może jednak zaplanować np. krótką akademię lub inne szkolne wydarzenie.

14 października nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy

Dzień Edukacji Narodowej nie znajduje się w katalogu świąt ustawowo wolnych od pracy. Oznacza to, że dla pracowników firm, urzędów i większości instytucji będzie to zwykła środa. Wolne mogą mieć tylko osoby, którym zapewni je pracodawca, np. w ramach wewnętrznych zasad firmy. Najbliższym dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce jest Narodowe Święto Niepodległości, które przypada w środę 11 listopada.

Kalendarz roku szkolnego 2026/2027

Mateusz Krymski/Ministerstwo Edukacji Narodowej / PAP