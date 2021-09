​Razem z Ministerstwem Finansów pracujemy nad tym, aby dać możliwość rekompensaty poniesionych szkód w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego dla ok. 260 przedsiębiorstw wzdłuż granicy z Białorusią - poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik / Tomasz Gzell / PAP

Na konferencji w siedzibie MSWiA po ogłoszeniu decyzji prezydenta padło pytanie o rozwiązania odszkodowawcze dla tych, którzy mogą ponieść straty w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Jak zaznaczył wiceszef tego resortu, są w polskim systemie prawnym rozwiązania w tym zakresie.



Uważamy, że one powinny być rozbudowane i razem z Ministerstwem Finansów pracujemy nad tym, żeby dać możliwość rekompensaty poniesionych szkód dla przedsiębiorstw, głównie turystycznych, które funkcjonują wzdłuż naszej wschodniej granicy - podkreślił Wąsik.



Jak wyjaśnił, to ok. 260 przedsiębiorstw zarejestrowanych, zidentyfikowanych przez wojewodów. Pracujemy nad tym w taki sposób, żeby ta pomoc była satysfakcjonująca i rzeczywiście rekompensowała poniesione straty - dodał wiceminister.

Zapewnił również, że do strefy wolny wjazd będą mieli między innymi kurierzy, dostawcy towarów do sklepów i restauracji.





Prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego. Pas obejmie 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim).

"Polska odpowiedzialna za bezpieczeństwo UE"

Sytuacja na granicy jest trudna i niebezpieczna. My jako Polska, która jest odpowiedzialna za swoje granice, ale też za wschodnią granicę UE, musimy podejmować takie decyzje i zapewnić bezpieczeństwo Polsce i UE - tłumaczył tę decyzję rzecznik prezydenta.

Spychalski przypomniał, że podobne decyzje były podejmowane też przez inne państwa. Wymienił Litwę i Łotwę. Tam te decyzje były podjęte właśnie po to, żeby maksymalnie chronić granice swoich państw i granice UE. Stąd też takie decyzje podejmujemy my, ale też nasi sąsiedzi - powiedział rzecznik prezydenta.

Jak podkreślił Spychalski, rozporządzenie prezydenta zawiera precyzyjne przepisy dotyczące zakresu ograniczenia swobód. Dodał, że takie przepisy w świetle prawa musiały znaleźć się w rozporządzeniu.



"Decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego została podjęta w związku ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanym z obecną sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi." - czytamy w opublikowanym rozporządzeniu.