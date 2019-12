Po wczorajszej porannej awarii magistrali ciepłowniczej przy ulicy Powsińskiej w Warszawie bez dostaw ciepła pozostają jeszcze mieszkańcy Ursusa oraz domów w obrębie ulic: Antoniewskiej, Trasy Siekierkowskiej, Idzikowskiego, Puławskiej, Limanowskiego i Gołkowskiej. Jak zapewnia spółka Veolia Energia, na miejscu awarii bez przerwy działa 30 pracowników i ciężki sprzęt.

Awaria sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Powsińskiej w Warszawie, / Leszek Szymański / PAP

Na wczorajszym posiedzeniu sztabu kryzysowego ustalono, że w pierwszej kolejności - obok naprawy - operator sieci ciepłowniczej ma ograniczyć skutki awarii dla mieszkańców. Elektrociepłownia Żerań i ciepłownia Kawęczyn miały więc zwiększyć moc tak, by przejąć dostawy ciepłej wody do sieci i przejąć rejony zaopatrywane w ciepło przez elektrociepłownię Siekierki - czyli tę, z której woda płynęła właśnie przez uszkodzony rurociąg.

Wczesnym popołudniem skutki awarii udało się ograniczyć do połowy miasta - a jeszcze w południe niższe ciśnienie i niższa temperatura odczuwalne były w całej Warszawie. Jak przyznał na konferencji prasowej po posiedzeniu sztabu kryzysowego Rafał Trzaskowski, przez kilka godzin po pojawieniu się awarii w wielu częściach miasta były problemy z ogrzewaniem, ale - podkreślał - trwają naprawy i sytuacja ma się szybko poprawiać.





W okolicy miejsca awarii noc z zimnymi kaloryferami

"Według stanu na godzinę 21 ciepło płynie do następujących dzielnic: Wilanów, Tarchomin, Żoliborz, Praga Północ, Bródno, Targówek oraz częściowo dzielnice: Mokotów, Ursynów, Śródmieście, Białołęka i Bielany" - podała firma Veolvia. Co najmniej do czwartku pozostaną bez ciepła mieszkańcy Ursusa oraz obrębu ulic: Antoniewska, Trasa Siekierkowska, Idzikowskiego, Puławska, Limanowskiego, Gołkowska. Ursus oraz wskazany obszar na Mokotowie zasilane są bezpośrednio z EC Siekierki, a awaria dotyczy właśnie tej sieci.

O terminach wznowienia dostaw ciepła operator uszkodzonej sieci - spółka Veolia Energia Warszawa S.A. - ma informować na bieżąco na swoich stronach internetowych: www.energiadlawarszawy.pl .



Awaria ciepłownicza w Warszawie TVN24/x-news

Najdłużej ciepła nie będzie w najbliższej okolicy ul. Powsińskiej

W wydanym po południu komunikacie Veolia przekazała, że - według wstępnych ustaleń - "awarii uległa jedna z dwóch magistrali o średnicy 1100 mm dostarczająca ciepłą wodę z elektrociepłowni na Siekierkach", a miejsce usterki zlokalizowane jest w rejonie ulic Powsińskiej i Gołkowskiej.

W prace za miejscu awarii zaangażowanych zostało - jak podała spółka - około 30 pracowników. By dokopać się do uszkodzonej rury, użyto ciężkiego sprzętu.

Veolia ma pokryć wszystkie koszty, które powstały w związku z awarią i jej skutkami.

Wideo youtube



"Uszkodzeniu uległa rura ciepłownicza z gorącą wodą, z której nastąpił wyciek. Wytworzyły się duże ilości pary wodnej"

Zgłoszenie o awarii dotarło do służb w środę przed godziną 10:00.



"Otrzymaliśmy zgłoszenie o awarii ciepłowniczej na wysokości adresu Powsińska 67. Zgłoszenie wpłynęło do nas około godziny 9:45. Uszkodzeniu uległa rura ciepłownicza z gorącą wodą, z której nastąpił wyciek. W związku z tym wytworzyły się duże ilości pary wodnej" - relacjonował Wojciech Kapczyński z warszawskiej straży pożarnej.

Na drodze utknęło około 200 aut, w tym 7 autobusów

Mazowiecka straż pożarna podała na swoim profilu na Twitterze, że przed południem rozlewisko wody na ul. Powsińskiej miało długość około 600 metrów.

Na drodze - w rozlewisku i gęstej mgle - utknęło około 200 samochodów, w tym 7 autobusów. Straż pożarna pomogła 100 osobom.

Dwie osoby poparzone. Kobieta ratowała zwierzę z zalanej piwnicy

W wyniku awarii ucierpiały dwie osoby: zostały poparzone przez gorącą wodę i parę wodną. Obie trafiły do szpitala.

Jak informowała wcześniej stołeczna Komenda Miejska PSP, jedną z poszkodowanych osób jest kobieta, która ratowała zwierzę z zalanej piwnicy."Zalane są drogi dojazdowe oraz osiedla do ul. Gołkowskiej. Jedna osoba została poparzona (mieszkanka osiedla, która ratowała zwierzę z zalanej piwnicy)" - podali strażacy we wpisie na Facebooku.



Woda zalała również część podziemną budynków na rogu ul. Idzikowskiego i Czerniakowskiej. Ochroniarz z budynku przy ul. Idzikowskiego 2 relacjonował w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że widząc płynący strumień wody, zabezpieczył wejście, ale mimo to woda wdarła się do podziemi.



Najwięcej gorącej wody wdarło się do garażu - mówił. W efekcie - jak podał - zalane zostały samochody.

"W górę z ziemi buchnął gejzer gorącej wody wysoki na kilka metrów"

Na południowym pasie ul. Powsińskiej na długości kilkuset metrów zaległa warstwa parującego szlamu, a ze studzienek wydobywała się para.



Widziałem moment awarii, gdy jechałem do sklepu. W górę z ziemi buchnął gejzer gorącej wody wysoki na kilka metrów - relacjonował mieszkaniec ul. Idzikowskiego.

Pracownik służb działających na miejscu potwierdził, że na ul. Idzikowskiego samochody stały w gorącej wodzie.



Strażacy otrzymywali również zgłoszenia o zalanych piwnicach i garażach. Ze względów bezpieczeństwa w niektórych budynkach odcięto prąd: chodziło o ryzyko zalania skrzynek elektrycznych.

Dopiero po godzinie 20:00 rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich poinformowała, że jezdnia ul. Powsińskiej w stronę Wilanowa została odblokowana. Prace na jezdni są już zakończone. Przeprowadziliśmy tam badanie georadarem, nie ma na niej żadnych uszkodzeń, można po niej bezpiecznie jechać. Została uprzątnięta przez służby porządkowe - przekazała Karolina Gałecka.