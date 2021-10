Blisko 1000 metrów kwadratowych powierzchni, otwarta przestrzeń, bogactwo kolorów, faktur i materiałów. Tu nowoczesność spotyka się z klasyką, a aktualne trendy podkreślają charakter ponadczasowego wzornictwa. Salon Kler w Warszawie, bo o nim mowa, zyskał zupełnie nowe oblicze, które z pewnością pozytywnie zaskoczy wszystkich miłośników pięknych wnętrz.

/ Materiały prasowe

Salon Kler przy ul. Puławskiej w Warszawie to miejsce dobrze znane mieszkańcom stolicy. Ostatnio przeszedł on całkowitą metamorfozę, by w pełni wyeksponować ofertę marki, ale też być bliżej klienta i jego potrzeb. Blisko 1000-metrowa przestrzeń zyskała zupełnie nowy charakter, pokazując że Kler to nie tylko luksusowe meble do salonu i sypialni, ale kompleksowa oferta wyposażenia wnętrz.

Czas na trendy

Koncepcja wizualna powierzchni wystawienniczej zakładała otwarte przestrzenie zaaranżowane według aktualnych trendów wnętrzarskich. Dominują tu naturalne materiały, kolory ziemi czy modna butelkowa zieleń, które niezwykle efektownie prezentują się w oprawie złotych (choć nie tylko) dodatków i żywych roślin. Nowoczesność miesza się zaś z klasyką, prezentując meble i dodatki, które trafiają w gusta różnych klientów. Zawsze jednak za ponadczasowym wzornictwem idzie wysoka jakość produktów oraz ich funkcjonalność.

Razem, ale osobno

Nowo zaaranżowana przestrzeń tworzy jedną spójną wizualnie całość. Jest jednak subtelnie podzielona na pomieszczenia według ich funkcji. Zaaranżowane zostały one tak, by w pełni zobrazować możliwości projektowe, jakie dają meble i dodatki z oferty marki Kler. Możemy więc nie tylko zobaczyć, jak urządzić salon czy sypialnię w ulubionym stylu, ale też przekonać się, jak z gotowych elementów meblowych, stworzyć ciekawą i funkcjonalną, a przy tym niestandardową przestrzeń. Najlepszym na to przykładem jest dział sypialni z propozycją nietypowych rozwiązań, jak zintegrowana z sypialnią garderoba wykonana z mebli modułowych.

/ Materiały prasowe

Zaprojektowane wzorcowo

Co więcej, na miejscu można skorzystać również z porady architekta wnętrz, który pomoże urządzić wymarzone wnętrze. W specjalnie wydzielonym przesuwnymi drzwiami pomieszczeniu powstała nowoczesna wzorcownia - miejsce, gdzie klient może porozmawiać z projektantem. W ciszy i spokoju obejrzeć wizualizacje, zobaczyć próbniki i katalogi firm, z którymi Kler współpracuje. Stanowisko pracy dostępne jest także dla projektantów zewnętrznych, dzięki czemu można umówić się tu wcześniej na spotkanie. Wszystko to, by zapewnić obsługę klienta w zakresie pełnej aranżacji wnętrz.

Stylowe zaplecze

Nie przez przypadek w warszawskim salonie Kler pojawiała się ekspozycja kuchni. Aranżacje kuchenne stanowią novum w propozycji marki i mają za zadanie zasygnalizować możliwości całościowej realizacji projektu wnętrz w jednym miejscu. Nowoczesna zabudowa kuchenna została utrzymana w klasycznej czerni, która doskonale wpisuje się w aktualne wzornictwo. Tym samym marka udowadnia, że Kler to nie tylko meble wypoczynkowe, ale kompleksowa oferta wyposażenia wszystkich pomieszczeń mieszkaniowych.

/ Materiały prasowe

Nowości i debiuty

Jednak odnowiony salon Kler to nie tylko nowa koncepcja aranżacji przestrzeni wystawienniczej, ale przede wszystkim najnowsze kolekcje mebli oraz dodatków. Co nowego znajdziemy w Warszawie? To przede wszystkim kompleksowa oferta wyposażenia wnętrz - od mebli wypoczynkowych, z których słynie marka, poprzez umeblowane sypialnie, jadalnie i salony. Warto zwrócić uwagę na okładziny ścienne i podłogowe, oświetlenie i artykuły dekoracyjne. Obok pięknych, stylowych i ponadczasowych kolekcji marki Kler odnajdziemy nowości znanych i cenionych europejskich producentów, m. in. Alf Uno, Bontempi, Calligaris, Gwinner, Hartmann czy Munari.

/ Materiały prasowe

Na ścianie

To jednak nie wszystko. Poza tradycyjnie kojarzoną z marką strefą salonową i sypialnianą, Kler wprowadza wiele marek związanych z wystrojem i dekoracją wnętrz. Nowością jest przede wszystkim bogata oferta okładzin ściennych i podłogowych. Mocny akcent położono na tapety. Wzrok przyciągają nowe wzory włoskiej marki Glamora. Pojawiają się także rodzime akcenty, jak designerskie tapety spod szyldu One wall design. Na szczególną uwagę zasługują freski strukturalne na tapetach od firmy Ornante. To prawdziwe dzieła sztuki, które odmienią każde wnętrze.

Bliżej natury

Tym, co najlepiej wpisuje warszawski salon Kler w aktualne trendy, są jednak naturalne materiały. Kamienne dekoracje, eksponujące niepowtarzalny rysunek tego szlachetnego materiału, zdobią ściany pomieszczeń i stanowią elegancką zabudowę kominka. Połączenie drewnianej podłogi z okładzinami ceramicznymi o różnych wymiarach, pokazuje jak niestandardowo łączyć oba materiały, tworząc unikatowe efekty wizualne. Podobne zadanie mają szklane i ażurowe elementy dekoracyjne, które pozwalają na dzielenie przestrzeni bez konieczności stawiania ścian.

/ Materiały prasowe

W dobrym świetle

Wszystko to prezentuje się w dobrym oświetleniu, które zostało wybrane szczególnie starannie. Lampy zdobiące ekspozycje strefy to prawdziwe ikony designu. Wybrane z oferty takich marek jak Petite Friture, KUNDALINI LIGTHS czy Flos dodają wnętrzom blasku, same w sobie stanowiąc ciekawą dekorację. Nowością jest tu oświetlenie z portfolio takich marek jak Villeroy&Boch, Masiero, Sompex, Nemo, Boma. Całe oświetlenie zostało przy tym dobrane tak, by zbudować nastrój i podkreślić charakter prezentowanych miniprzestrzeni mieszkalnych.

/ Materiały prasowe

Ciepło i przytulnie

Podobną funkcję pełnią dekoracje, które stanowią aranżacyjną kropkę nad i. Zdobne tkaniny, w postaci firan, poduch, czy dywanów oraz designerskie dodatki budują charakter każdej przestrzeni. Dywany Sitap z różnymi fakturami tkanin, tekstylia i dekoracje okienne Vadain czy też wykładziny podłogowe Arte tworzą ciepłą i przytulną atmosferę. Królują tu złote dekoracje i żywe rośliny w designerskich donicach. To jednak nie jedyne kolory, które odnajdziemy w salonie. Uniwersalna biel, elegancka czerń, czy szykowne srebro niczym nie ustępują tym pierwszym, a twórcza wizja aranżacji przestrzeni sprzyja wnętrzarskim eksperymentom i zabawie kolorami.

Coraz chętniej angażują się w nią miłośnicy pięknych i stylowych wnętrz, dla których showroom Kler przy Puławskiej 463 na nowo otwiera swoje podwoje.