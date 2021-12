Zbiornik na gaz jest nieodzownym elementem instalacji zasilanej propanem. Jednak decyzję o wyborze konkretnego wariantu zbiornika dobrze jest odpowiednio przemyśleć. W pierwszej kolejności należy poznać wszystkie dostępne opcje i ich cechy, aby przekonać się, która będzie dla nas najlepszym rozwiązaniem. Aby ułatwić to zadanie, przygotowaliśmy niezbędnik inwestora, w którym znalazły się wszystkie dostępne warianty zbiorników na gaz. Podpowiadamy, który z nich najlepiej wybrać.

/ Materiały prasowe

Pojemność zbiornika - sprawa wielkiej wagi

Zbiorniki na gaz propan, oprócz swoich cech fizycznych, w dużym stopniu determinujących ich lokalizację na terenie działki, różnią się także wielkością, a co za tym idzie - pojemnością. Dlaczego zaczynamy właśnie od tego parametru? Ponieważ jest to niezwykle istotna kwestia w kontekście dalszych opcji wyboru, a także samej lokalizacji i eksploatacji zbiornikowej instalacji gazowej. O ile pozostałe cechy zbiorników na gaz będą miały znaczenie jedynie na etapie zakupu, projektowania instalacji i wyboru miejsca dla zbiornika, o tyle decyzja o wyborze konkretnej pojemności zbiornika będzie miała wpływ na całe użytkowanie instalacji i koszty. Już wyjaśniamy o co dokładnie chodzi.

Zbiorniki na gaz propan dostępne są w najróżniejszych wariantach wielkości i pojemności. Najbardziej popularne z nich to zbiorniki na propan mieszczące 1000 l, 1650 l, 1750 l, 2250 l, 2700 l, 2750 l, 4850 l, 5000 l i 6400 l surowca. Oprócz tego wielu producentów oferuje wykonanie, na specjalne zamówienie klienta, zbiornika na gaz o dowolnej pojemności. Daje to ogromne pole manewru dla przyszłych inwestorów. O czym należy pamiętać przy wyborze pojemności zbiornika? O wielkości naszej działki. Oczywiście, im większy zbiornik, tym więcej miejsca będzie zajmował na naszej posesji. Ale co ważniejsze, wraz z pojemnością zbiornika na gaz, zwiększa się również wymagana przez ustawodawcę minimalna odległość od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, a także od granicy działki.

Pierwszą kategorię, dla której odległości te są najmniejsze, stanowią zbiorniki o pojemności do 3000 l. Kolejny przedział to zbiorniki na gaz mieszczące od 3000 l do 5000 l gazu, następnie od 5000 l do 7000 l płynnego propanu, a w dalszej kolejności od 7000 l do 10000 gazu propan. Wyższe przedziały znajdują zastosowanie w warunkach przemysłowych, gdyż na potrzeby gospodarstw domowych nie ma potrzeby montażu zbiorników, których pojemność przekracza 10000 l.

Jednak poza lokalizacją na działce znacznie ważniejsze są względy praktyczne, o których wspomnieliśmy na początku. Mamy tu na myśli częstotliwość tankowania zbiornika na propan, która jest bezpośrednio uzależniona właśnie od jego pojemności. Aby użytkowanie zbiornikowej instalacji gazowej było wygodne i komfortowe, zalecane jest tankowanie zbiornika nie częściej niż raz do roku. Ewentualne tankowanie dwa razy w roku również nie jest mocno uciążliwe. Jednak jest to kwestia nie tylko wygody, ale dotyka również względów ekonomicznych. Dlaczego? Ponieważ zmienność cen gazu propan na ogólnoświatowych rynkach cechuje pewna sezonowość.

Co roku w okresie grzewczym można się spodziewać, że ceny opału będą o kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt groszy wyższe. Przy tankowaniu tak dużej ilości gazu te niewielkie sumy szybko zbierają się w pokaźną kwotę. Tankując zbiornik raz do roku możemy to robić zawsze latem, po najniższej cenie. Jednocześnie dzięki takiemu systemowi, mrozy nigdy nas nie zaskoczą, bo zbiornik z gazem będzie pełny i przygotowany na rozpoczęcie sezonu grzewczego. Jaką więc pojemność zbiornika wybrać, aby zrealizować ten scenariusz?

Dla domów o powierzchni nie przekraczającej 100 m2 polecane są zbiorniki o pojemności 1750 l. W budynkach mieszkalnych o wielkości około 160 m2, czyli najbardziej popularnej w Polsce, montuje się zbiorniki na gaz o pojemności 2700 l lub 2750 l. Dla domów o metrażu do 300 m2 sprawdzą się zbiorniki na propan o pojemności 4850 l- 5000 l. Natomiast dla dużych posiadłości, których powierzchnia przekracza 300 m2 polecane są zbiorniki na gaz o pojemności 6400 l.

Naziemny czy podziemny zbiornik na gaz - który wybrać?

Zbiorniki w każdej pojemności występują również w wariancie naziemnym lub podziemnym. Główna cecha odróżniająca te dwa typy zbiorników na gaz kryje się już w ich nazwie. Podziemny zbiornik na płynny propan zostaje ulokowany w przygotowanym wcześniej wykopie i przykryty ziemią. Co ważne, może on zostać przykryty całkowicie lub tylko częściowo i zależy to wyłącznie od klienta.

Podziemny zbiornik na propan po całkowitym zakopaniu może zostać zamaskowany trawą lub drobnymi kwiatkami rabatowymi. Na powierzchni zbiornika nie zaleca się sadzenia drzew ani krzewów ze względu na ich rozbudowany system korzeniowy, który mógłby uszkodzić konstrukcję zbiornika. Po skończonej pracy ekipy montażowej nad powierzchnią musi zostać jedynie armatura niezbędna do tankowania zbiornika.

Naziemny zbiornik na gaz zostaje zawsze posadowiony na płycie fundamentowej na powierzchni gruntu. Istotą tego zbiornika jest to, że nie może on zostać zakopany, nawet częściowo. Przepisy surowo zabraniają takich praktyk. Który więc zbiornik wybrać? Jest to kwestia dość indywidualna. Zależy głównie od dwóch czynników - indywidualnych upodobań estetycznych i wielkości działki. Inwestor musi pamiętać, że naziemny zbiornik będzie bardziej widoczny dla postronnych przechodniów niż zbiornik podziemny, który jest zdecydowanie łatwiej ukryć. Musi jedynie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy będzie to dla niego problemem. Jeżeli aranżacja działki jest dokładnie przemyślana lub zaprojektowana przez architekta terenów zielonych to doskonałym rozwiązaniem będzie zbiornik podziemny. Należy jednak pamiętać, że oba te warianty zbiorników różnią się nieznacznie ceną. Naziemne zbiorniki na płynny propan są opcją nieco tańszą. A jak ma się do tego wielkość działki?

Specjaliści polecają, aby na niewielkich działkach wybierać raczej zbiorniki podziemne. Z kolei na dużych posesjach bez trudu można posadowić zbiornik na gaz w wariancie naziemnym. Wynika to bezpośrednio z przepisów, o których już wspomnieliśmy, a konkretnie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Minimalne wymagane odległości od budynków i granicy działki są o połowę mniejsze dla zbiorników podziemnych niż to jest wymagane w przypadku zbiorników naziemnych. Dlatego też na mniejszych podwórkach znacznie łatwiejsze jest wybranie odpowiedniego miejsca dla podziemnego zbiornika. Natomiast przy dużej działce inwestor ma większą dowolność. Jednocześnie nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań, aby na dużej posesji posadowić zbiornik podziemny. To samo dotyczy lokowania zbiorników naziemnych na mniejszych działkach, o ile da się to zrobić zgodnie z przepisami.

Powyższe wskazówki są jedynie dobrą radą i sugestią popartą doświadczeniem. Jednak niezależnie od typu wybranego zbiornika na gaz należy bezwzględnie pamiętać, że nie umieszczamy go na terenach podmokłych i w naturalnych zagłębieniach terenu.

Pionowy lub poziomy zbiornik na propan - warianty warte uwagi

Zbiorniki poziome to zupełny standard dostępny w każdej wielkości, zarówno podziemne, jak i naziemne. Natomiast opcja zbiorników pionowych to pewna nowość, którą oferują tylko wybrani producenci. Zbiorniki pionowe występują tylko w opcji podziemnej i najczęściej o pojemności 1650 l, 2250 l i 5000 l. Jednak specjaliści wskazują na liczne zalety zbiorników pionowych w stosunku do ich poziomych odpowiedników.

Przede wszystkim pionowe zbiorniki na gaz zajmują znacznie mniej miejsca niż poziome zbiorniki podziemne. Tym samym na małej działce można z powodzeniem posadowić zbiornik na gaz nawet w największej opcji, a co więcej - zrobić to całkowicie zgodnie z przepisami i zachowaniem wymaganych minimalnych odległości. Oprócz tego w pionowych zbiornikach zapewniona zostaje wyższa stabilność "lustra parującego". Jest to różnica nawet 3 metrów, w porównaniu pionowego i poziomego zbiornika na gaz.

Wynika to z innego rozłożenia płynnego gazu we wnętrzu zbiornika. Oznacza to, że instalacja gazowa zaopatrzona w pionowych zbiornikach na płynny propan zachowuje pełną funkcjonalność przy mniejszym poziomie napełnienia niż ta, z którą mamy do czynienia w poziomych zbiornikach na gaz.

Nowe lub używane zbiorniki na gaz - rozwiązanie na każdą kieszeń

Dzięki wejściu na rynek używanych zbiorników na gaz propan dostępność zbiornikowych instalacji gazowych znacząco się zwiększyła. Możliwość zakupu zbiornika z drugiej ręki pozwoliła obniżyć koszt inwestycji początkowej i cieszyć się tym wygodnym i ekologicznym rozwiązaniem grzewczym nawet przy ograniczonym budżecie. Nowy zbiornik na płynny propan to pewność i gwarancja niezawodności. Sprzęt ten wykonany jest z materiałów najwyższej jakości, przez co zapewnia długie lata bezawaryjnej pracy. Ponadto każdy nowy zbiornik na gaz objęty jest gwarancją producenta. Okres trwania gwarancji może być różny. Jednak inwestor może mieć pewność, że w czasie trwania gwarancji, w razie jakichkolwiek awarii czy usterek zbiornika, nie będzie ponosił kosztów jego naprawy lub koszty te będą znacząco ograniczone. Również dostępność nowych zbiorników na gaz jest zupełnie nieograniczona, niezależnie od opcji i wariantu, na jaki zdecyduje się kupujący.

Natomiast używane zbiorniki na gaz są dobrą alternatywą dla osób chcących nieco obniżyć koszty inwestycji, wynikające z zakupu zbiornika. Należy jednak pamiętać, aby dokonać zakupu używanego zbiornika na gaz wyłącznie u sprawdzonego dystrybutora. Dlaczego? Ponieważ tylko wtedy otrzymujemy gwarancję, że przed dopuszczeniem do użytku zbiornik został dokładnie sprawdzony pod kątem szczelności. Również istotne jest zapewnienie właściwego transportu przy pomocy pojazdu typu HDS. Dzięki temu zbiornik nie zostanie uszkodzony w czasie jego przewożenia. Używane zbiorniki na propan niejednokrotnie również służą użytkownikom przez wiele lat.

Przy wyborze zbiornika na gaz propan najważniejsze jest, aby dokładnie poznać wszystkie opcje i zrozumieć różnice pomiędzy poszczególnymi wariantami tego sprzętu. Zakup zbiornika jest inwestycją na wiele lat i tym samym powinna być dobrze przemyślana. A jako że jest to wybór bardzo indywidualny, to decyzja również powinna być podjęta w oparciu o specyficzne potrzeby i wymagania inwestora.

Źródło: LPGDirect.pl