Dramatyczna walka o życie dwójki dzieci z przedszkola w Szczecinie. U dziewczynek doszło do zatrzymania oddechu. Jedną z 7-latek trzeba było reanimować. Na szczęście akcja ratunkowa powiodła się i dzieci są w szpitalu.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Służby ratunkowe mówią o nieszczęśliwym wypadku, do jakiego doszło podczas zabawy na przedszkolnym placu zabaw.

Według nieoficjalnych informacji reporterki RMF FM, doszło do zaplątania dzieci w jakiś rodzaj liny, co odcięło im dostęp do powietrza.

Wezwani na miejsce ratownicy pogotowania musieli reanimować jedną z dziewczynek. Na szczęście szybko udało się przywrócić akcję serca i oddech.

Obie 7-latki trafiły do szpitala. To, jak doszło do dramatycznych wydarzeń, bada policja. Mundurowi ustalają m.in. kto i jak opiekował się przedszkolakami.

O zdarzeniu została powiadomiona prokuratura.