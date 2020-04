Codziennie wrasta liczba zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. W niektórych miejscach brakuje odpowiedniego sprzętu wspomagającego oddychanie. Opracowano urządzenie, które niskim kosztem może pomóc w walce z COVID-19. Dzięki ogólnopolskiej akcji „Ratuj Życie” systemy AmboVent trafią do polskich szpitali.

/ Materiały prasowe





Informacje o koronawirusie

11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię. Wszystko za sprawą szerzącego się koronawirusa. Codziennie medycy z całego świata walczą o zdrowie zarażonych. Inicjatorzy strony internetowej ratujzycie.pl chcą wspierać lekarzy i polskie szpitale.

Co to jest COVID-19?

COVID-19 to choroba zakaźna wywoływana przez wirusa. Powoduje upośledzenie funkcjonowania układu oddechowego oraz inne objawy podobne do grypy. U zakażonego koronawirusem najczęściej występuje gorączka, kaszel, bóle mięśni, osłabienie oraz duszności.

Rozprzestrzenianie się COVID-19

Koronawirus bardzo szybko się rozprzestrzenia. Przedostaje się do organizmu drogą kropelkową i przez styczność ze skażonymi powierzchniami. Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce potwierdzono 4 marca 2020 roku. Od tej pory zachorowało ponad 9,5 tysięcy kolejnych osób (stan na 21 kwietnia 2020 roku).

AmboVent 1690.108 - pomoc w oddychaniu

W związku z wszechobecną pandemią, bardzo ważna jest pomoc medyczna. Koronawirus mocno atakuje układ oddechowy, w najcięższych przypadkach zakażenia COVID-19, lekarze podtrzymują chorych przy życiu za pomocą respiratorów. Z powodu przepełnionych szpitali, w wielu miejscach zaczyna brakować wolnego sprzętu. W końcu pojawia się nadzieja na zmniejszenie tego problemu - urządzenie AmboVent 1690.108.

Urządzenie AmboVent w walce z COVID-19

Firma Stalflex z Tomaszowa Mazowieckiego i ich kooperanci postanowili pomóc polskim szpitalom w walce z COVID-19. Zaoferowali się, że wyprodukują aż 10 000 sztuk urządzeń wspomagających oddychanie - AmboVent. W związku z tym zorganizowali charytatywną zbiórkę pieniędzy. Akcja "Ratuj Życie" jest wspierana przez Prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego.

Jestem ogromnie dumny, że przedsiębiorcy z Tomaszowa ruszyli z takim projektem. W tym ciężkim czasie myślą nie tylko o sobie, ale o tysiącach ludzi, którzy potrzebują pomocy i którym ich pomysł uratuje życie - mówi Marcin Witko.

Wideo youtube





Co to jest AmboVent?

Urządzenie AmboVent 1690.108 to alternatywny system wentylacji awaryjnej. Opiera się głównie na ręcznym resuscytatorze (worek ambu) i obsługującym go silniku. Posiada możliwość ustawienia ilości dostarczanego powietrza, częstotliwość wentylowania i system monitorowania ciśnienia.

/ Materiały prasowe

Kto jest inicjatorem AmboVent?

Twórcami AmboVent 1690.108 są eksperci w dziedzinie elektroniki, a także lekarze i inżynierowie plasujący się w czołówce najlepszych specjalistów z zakresu medycyny oraz nowoczesnych technologii. System to inicjatywa bazy izraelskich sił powietrznych 108 (IAF) i Magen David Adom (MDA). Urządzenie AmboVent jest rozwijane jako globalne partnerstwo typu open-source. Oznacza to, że twórcy pomysłu udostępniają go całkowicie za darmo z misją ratowania życia.

Sposób działania AmboVent

AmboVent 1690.108 to maszyna pełniąca funkcję sztucznego płuca. Wspiera funkcjonowanie układu oddechowego pacjentów, kiedy zaczyna brakować tradycyjnego sprzętu medycznego. Stężenie tlenu dostarczonego choremu zależy od prędkości jego przepływu, częstotliwości wentylacji i objętości oddechowej. Wdech pacjenta zaczyna się, kiedy następuje nacisk na worek silikonowy, a wydech przy zwalnianiu ucisku.

AmboVent kontra szpitalne respiratory

Wielu pacjentów zakażonych COVID-19 wymaga wentylacji mechanicznej. Koronawirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenił się w tak szybkim tempie, że wiele krajów na całym świecie zmaga się z niedoborem sprzętu medycznego.

Urządzenia AmboVent mogą stać się wsparciem w leczeniu COVID-19. Nowy respirator medyczny kosztuje około 170 tysięcy złotych. Średnia wartość jednej sztuki AmboVent wynosi 1500 złotych, to zaledwie niecały 1% poprzedniej kwoty.

AmboVent przeszedł próby laboratoryjne w Izraelu i został oceniony, jako jeden z lepszych projektów wentylatorów pandemicznych typu open source na całym świecie. Ponadto, jego zaletą jest nie tylko funkcjonalność, ale też prosta budowa i opcja szybkiego montażu. Maszynę AmboVent 1690.108 można zbudować przy użyciu narzędzi, które są łatwo dostępne.

Urządzenia wspomagające oddychanie dla polskich szpitali

Codziennie wzrasta ilość osób zarażonych koronawirusem. Medycy w szpitalach robią, co mogą, by pomóc chorym w walce o życie. Szacuje się, że w przypadku braku urządzeń wspomagających oddychanie, liczba zmarłych na COVID-19 wzrośnie o połowę. Właśnie dlatego tak ważne jest, by szybko zareagować na brak wolnych respiratorów.

Nie pozwólmy na gwałtowny wzrost zgonów na COVID-19

Akcja "Ratuj Życie" nadbiera dużego tempa. Nadchodzi pomoc dla wielu ludzi zakażonych koronawirusem. Firma Stalflex z Tomaszowa Mazowieckiego i ich kooperanci proszą o wsparcie finansowe.

Na produkcję urządzeń potrzebujemy sporej kwoty pieniędzy, ale wierzymy, że kiedy każdy z nas dołoży złotówkę, damy radę zgromadzić potrzebną sumę - mówią inicjatorzy strony ratujzycie.pl - Ludzkie życie jest bezcenne. (...) Zebrane środki w 100% przeznaczymy na uruchomienie procesu produkcji (...).

Twórcy pomysłu akcji "Ratuj Życie" stawiają nacisk na działanie grupowe - Pamiętaj (...) RAZEM się UDA.

Kiedy ruszy produkcja urządzeń wspomagających oddychanie?

Inicjatorzy projektu pomagającego w walce z COVID-19 wiedzą, że czas jest kluczowym elementem akcji Ratuj Życie - Produkcję seryjną urządzeń rozpoczniemy już w maju. Następnie bezpłatnie przekażemy je do szpitali.

Aby plany doszły do skutku, potrzebna jest Wasza pomoc. Każda przekazana złotówka przyspieszy budowę pierwszych 1000 sztuk AmboVent 1690.108.

To ogromne przedsięwzięcie, ale jeżeli każdy z Nas pomoże, na pewno się uda. Ważny jest czas, wspierajmy polskich przedsiębiorców - a tym samym szpitale i pacjentów - naszych bliskich! - mówi Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko.

Odwiedź stronę ratujzycie.pl i polub profil na Facebooku.