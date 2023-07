Gwiazdy polskiej muzyki, sportowcy, influencerzy oraz Słuchacze RMF FM - to pasażerowie wakacyjnego pociągu do Małopolski, który za kilkadziesiąt minut wyruszy z Warszawy do Nowego Sącza. Start niezwykłego składu odbędzie się w ramach kampanii Małopolskiej Organizacji Turystycznej pod nazwą "Daj się ugościć. Odwiedź Kraków. Odkryj Małopolskę". Relacja z przejazdu barwnego pociągu wystartuje na naszej stronie internetowej po godzinie 9.

Dziś wyruszy drugi z wakacyjnych pociągów RMF FM / Karolina Jóźwiak / RMF FM W te wakacje wszystkie drogi prowadzą do Krakowa i Małopolski! W dzisiejszy poranek wakacyjny pociąg RMF FM wyruszy z Warszawy Wschodniej i pojedzie przez Kielce, Kraków Główny i Tarnów w kierunku Nowego Sącza. Każdy z wagonów barwnego składu jest ozdobiony inną kolorystyką i w inny sposób nawiązuje do tradycji Krakowa i Małopolski: są gołębie, jest smok, są obwarzanki. Pasażerów barwnego pociągu gościć dziś będą m.in.: Blanka,

Danzel,

Paulina Bisztyga / Chvost,

Oskar Cyms. Pierwszy wakacyjny pociąg RMF FM wyruszył 24 czerwca Pierwszy z niezwykłych pociągów w ostatnią sobotę czerwca pokonał trasę z Gdyni do Krakowa. W czasie tej podróży pasażerów ugościli: Mariusz Kałamaga, Anastazja Maciąg, Marta Kruk, Dominik Dudek, Just Edi, Karolina Bojar, Krzysztof Golonka, Mateusz Gessler, Natalia Damek, Mariusz Grochowski, Aleksandra Jarecka, Stan Zapalny i Natalia Zastępa. ZOBACZCIE, JAK ŚWIETNIE BAWILI SIĘ PASAŻEROWIE NIEZWYKŁEGO POCIĄGU: Wakacyjny pociąg RMF FM przybył do Krakowa. "Niesamowita atmosfera" Rozkład jazdy wakacyjnych pociągów RMF FM Pierwszy z pociągów wyruszył 24 czerwca. Oto wakacyjny rozkład jazdy dla składów, które przejadą przez Polskę 8 lipca, 22 lipca i 29 lipca: 8 lipca: Warszawa Wschodnia - Kielce - Kraków Główny - Tarnów - Nowy Sącz;

Poznań Główny - Ostrów Wielkopolski - Katowice - Kraków Główny - Zator; 29 lipca: Wrocław Główny - Opole Główne - Gliwice - Katowice - Kraków Główny - Tarnów. Zobacz również: Wakacyjny pociąg RMF FM coraz bliżej startu. "Trwają ostatnie prace"

