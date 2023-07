Kolejny kurs szalonego wakacyjnego pociągu RMF FM do Małopolski! Jedziemy z Wrocławia do Tarnowa. W specjalnym składzie są gwiazdy polskiej muzyki, sportowcy, influencerzy oraz przede wszystkim Słuchacze RMF FM. Na trasie zaplanowano kilka przystanków i mnóstwo dobrej zabawy!

/ Karolina Jóźwiak / RMF FM

Kraków już za nami, Tarnów coraz bliżej

Wakacyjny pociąg RMF FM i Małopolskiej Organizacji Turystycznej minął Kraków. Największą niespodzianką była małopolska koza. Zwierzę na dworzec Kraków Główny przywieźli górale i od razu na miejsce przybiegli pasażerowie z sąsiednich peronów.

Przed chwilą do wakacyjnego pociągu RMF FM wsiadł Gromee. Stolica Małopolski jednak już za nami. Pociąg znów rozpędził się do 120 km/h. Jedziemy do Tarnowa! Na miejscu będziemy jeszcze przed 14.

Krótki postój w Trzebini, a po nim koncert

Wakacyjny pociąg RMF FM miał krótki postój w małopolskiej Trzebini, zmierzamy w stronę Krakowa. W imprezowym przedziale za moment koncert zespołu Three of us. Gitary już nastrojone, czekamy na słuchaczy!