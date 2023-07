Kolejny kurs szalonego wakacyjnego pociągu RMF FM do Małopolski! Jedziemy z Wrocławia do Tarnowa. Do naszego pociągu wsiadają gwiazdy polskiej muzyki, sportowcy, influencerzy oraz przede wszystkim Słuchacze RMF FM. Na trasie zaplanowano kilka przystanków i mnóstwo dobrej zabawy!

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Wakacyjny pociąg RMF FM w Poznaniu. / Tomek Jagodziński/AKPA / RMF FM Za chwilę zaczynamy Wielkie odliczanie do startu naszej akcji! Na dworcu Wrocław Główny są już nasi dziennikarze Michał Dobrołowicz i Paweł Pyclik. Za chwilę na peronie trzecim rozpocznie się koncert zespołu Big Band Małopolski. Rozkład jazdy Oto nasz dzisiejszy rozkład jazdy: Wrocław Główny, peron 3, tor 5, godz.: 9:00 - 9:23 - START

Opole Główne, peron 2, tor 2, godz.: 10:06 - 10:11

Gliwice, peron 2, tor 5, godz.: 10:59 - 11:09

Katowice, peron 3, tor 2, godz.: 11:29 - 11:39

Kraków Główny, peron 3, tor 1, godz.: 12:39 - 12:44

Brzesko Okocim, peron 1, godz.: 13:18 - 13:28

Tarnów, peron 2, tor 3, godz.: 13:41 - META Plan podróży / RMF FM Gwiazdy w wakacyjnym pociągu RMF FM Dziś do naszego szalonego pociągu wsiądą m.in.: Natalia Nykiel,

Gromee,

Sara Chmiel,

Red Lips,

Dziewczyna z butelką wina,

Three of us,

Adrianna Palka,

Big Band Małopolski. Gdzie byliśmy do tej pory? 24 czerwca jechaliśmy z Gdyni do Krakowa! W te wakacje wszystkie drogi prowadzą do Krakowa i Małopolski! Mieszkańcy całej Polski ruszają w niezapomnianą podróż jednym z czterech wakacyjnych pociągów RMF FM, które kursują w ramach kampanii "Daj się ugościć. Odwiedź Kraków. Odkryj Małopolskę". Pierwszy z nich to trasa Gdynia-Kraków. W czasie tej podróży pasażerów ugościli: Mariusz Kałamaga, Anastazja Maciąg, Marta Kruk, Dominik Dudek, Just Edi, Karolina Bojar, Krzysztof Golonka, Mateusz Gessler, Natalia Damek, Mariusz Grochowski, Aleksandra Jarecka, Stan Zapalny, Natalia Zastępa. <<< ZOBACZ relację z trasy Gdynia- Kraków >>> 8 lipca jechaliśmy z Warszawy do Nowego Sącza! Drugi pociąg mknął przez Polskę 8 lipca. Na trasie Warszawa-Nowy Sącz nie zabrakło dobrej zabawy i wyśmienitych humorów, o które zadbali nasi goście. Blanka, Danzel, Oskar Cyms, Mikołaj Rey, Chvost, Katarzyna Krzeszowska, Miss i Misterzy 2023, Natalia Tomasiak, Ewelina Kobryn, Joanna Legawiec, Hubert Kozłowski, Baba z Gór. <<< ZOBACZ relację z trasy Warszawa-Nowy Sącz >>> Poznań - Zator. Tę trasę przejechaliśmy 22 lipca Trzeci wakacyjny pociąg RMF FM przejechał z Poznania do Zatora. Razem z nami podróżowal: Golec uOrkiestra, Blue Cafe, Katarzyna Bosacka, Alicja Jarosz, Chvost, Apilandia, Grupa Jurajska GOPR, Grupa rekonstrukcyjna Juromania, Łukasz "Otto" Wójcik, Grupa taneczna Insomnia, Just Edi Show, Katarzyna Bielecka. <<< ZOBACZ relację z trasy Poznań-Zator >>> Czwarty kurs wakacyjnego pociągu RMF FM Przed nami czwarty kurs wakacyjnego pociągu RMF FM do Małopolski. Na trasie zaplanowaliśmy kilka przystanków. Nasze wagony zatrzymają się na stacjach: Wrocław Główny, Opole Główne, Gliwice, Katowice, Kraków Główny, Tarnów. Relację z tego wydarzenia usłyszycie na antenie RMF FM i zobaczycie na naszym Instagramie i specjalnej stronie Wakacyjnego pociągu do Małopolski. Organizatorem kampanii "Daj się ugościć!" w ramach projektu "Małopolska - cel podróży" jest Małopolska Organizacja Turystyczna, działająca w partnerstwie z województwem małopolskim oraz miastem Kraków. Katarzyna Jasińska