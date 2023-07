Gwiazdy polskiej muzyki, sportowcy, influencerzy oraz Wy - nasi Słuchacze RMF FM - to pasażerowie wakacyjnego pociągu do Małopolski, który po godz. 8:30 wyruszył z Poznania do Zatora w ramach kampanii Małopolskiej Organizacji Turystycznej pod nazwą "Daj się ugościć. Odwiedź Kraków. Odkryj Małopolskę". Zapraszamy na relację z tego wydarzenia!