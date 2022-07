Szkolne wakacje zbliżają się do półmetka. Jutro skończy się ich pierwsza połowa, a w piątek wchodzą w życie przepisy o pomocy kredytobiorcom. O wątpliwościach dotyczących tych przepisów będziemy rozmawiać w rozmowie "7 pytań o 7:07" z Tomaszem Kusiem z firmy „Expander”. Dlatego jeśli masz pytanie dotyczące wakacji kredytowych, zachęcamy do przesłania na nasz adres fakty@rmf.fm, a my je zadamy ekspertowi.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Pierwsza możliwa do odłożenia rata to ta sierpniowa. Czasu jest więc niewiele, szczególnie że wielu kredytobiorców ma ratę naliczaną już pierwszego sierpnia. Jak zdążyć z wnioskiem? Kiedy najpóźniej trzeba go złożyć? Czy wystarczy w poniedziałek, a jeśli tak, to do której godziny, czy może trzeba zdążyć przed końcem lipca? Te wątpliwości rozwiejemy w porannej rozmowie w internetowym radiu rmf24. Naszego gościa, eksperta firmy Expander Tomasza Kusia, zapytamy też, czy bank może odmówić nam wakacji kredytowych i jak rozumieć warunki zawarte w ustawie? Co właściwie oznacza, że mieszkanie musi być przeznaczone dla własnych celów i czy ktoś będzie to sprawdzał? Michał Zieliński zapyta też, czy szczęśliwcy, którzy przed serią podwyżek stóp zawarli umowy oparte o stałe oprocentowanie też są objęci przepisami i czy skorzystanie z wakacji kredytowych obniży naszą wiarygodność kredytową na przyszłość? Zobacz również: Wakacje kredytowe. Od kiedy będzie można składać wniosek? Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24 na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.