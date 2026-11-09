W środę Marsz Niepodległości. Czy prezydent weźmie w nim udział?

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Czy prezydent weźmie udział w środowym Marszu Niepodległości w Warszawie? Czy w Polsce zbyt łatwo można uzyskać broń? Kiedy dojdzie do spotkania prezydenta z premierem? M.in. o to Grzegorz Sroczyński zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Bartosza Grodeckiego, szefa prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zapraszamy!

Nie milkną echa sobotniego ataku na krakowskim Rynku Głównym.

Jak pracę służb ocenia szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego? Czy wobec sobotnich wydarzeń prezydent rozważa rezygnację z udziału w warszawskim Marszu Niepodległości? Szefa prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosza Grodeckiego zapytamy także o to czy powinny zmienić się przepisy dotyczące pozwolenia na broń.

Dwa karabiny AR-15, dwa pistolety. Prokuratura o broni Michała Oksińskiego „W samochodzie i przy Michale Oksińskim ujawniono łącznie cztery sztuki broni. W tym dwa karabiny AR-15 i dwa pistolety” - powiedział na konferencji prasowej prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej. Dodał, że w samochodzie mężczyzny…



W rozmowie wrócimy do sprawy spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem. Kiedy może do niego dojść? Nie zabraknie o sprawy bezpieczeństwa w kontekście wydarzeń za naszą wschodnią granicą.



Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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