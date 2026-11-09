W środę Marsz Niepodległości. Czy prezydent weźmie w nim udział?

Nie milkną echa sobotniego ataku na krakowskim Rynku Głównym.
Jak pracę służb ocenia szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego? Czy wobec sobotnich wydarzeń prezydent rozważa rezygnację z udziału w warszawskim Marszu Niepodległości? Szefa prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosza Grodeckiego zapytamy także o to czy powinny zmienić się przepisy dotyczące pozwolenia na broń.
W rozmowie wrócimy do sprawy spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem. Kiedy może do niego dojść? Nie zabraknie o sprawy bezpieczeństwa w kontekście wydarzeń za naszą wschodnią granicą.
Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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