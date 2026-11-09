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W środę Marsz Niepodległości. Czy prezydent weźmie w nim udział?

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 9 listopada (13:24)

Czy prezydent weźmie udział w środowym Marszu Niepodległości w Warszawie? Czy w Polsce zbyt łatwo można uzyskać broń? Kiedy dojdzie do spotkania prezydenta z premierem? M.in. o to Grzegorz Sroczyński zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Bartosza Grodeckiego, szefa prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zapraszamy!

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W środę Marsz Niepodległości. Czy prezydent weźmie w nim udział?
Bartosz Grodecki/Fot. Wojciech Olkusnik /East News

Nie milkną echa sobotniego ataku na krakowskim Rynku Głównym. 

Jak pracę służb ocenia szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego? Czy wobec sobotnich wydarzeń prezydent rozważa rezygnację z udziału w warszawskim Marszu Niepodległości?  Szefa prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosza Grodeckiego zapytamy także o to czy powinny zmienić się przepisy dotyczące pozwolenia na broń. 


W rozmowie wrócimy do sprawy spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem. Kiedy może do niego dojść?  Nie zabraknie o sprawy bezpieczeństwa w kontekście wydarzeń za naszą wschodnią granicą. 
 

Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!  

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube.


Źródło: RMF FM
Tagi: popołudniowa rozmowa w RMF FM

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