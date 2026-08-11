W sprawie SAFE nie powiedzieliśmy ostatniego słowa? Wiceminister ogłasza

Zalewski, pytany we wtorek w Polskim Radiu 24 o możliwość pozyskania dodatkowego finansowania, potwierdził, że taka szansa istnieje. Nie wszystkie kraje są tak skuteczne w wydawaniu tych środków i okazuje się, że jest pewna pula, która nie została wykorzystana - powiedział.
Jak wyjaśnił, Polska będzie musiała przedstawić własne propozycje projektów - „przede wszystkim będzie dogrywka w negocjacjach z Komisją Europejską”. My przedstawimy nasze projekty, które chcielibyśmy dołączyć do tego mechanizmu i tutaj tak naprawdę kluczowe będą rozmowy z Komisją Europejską oraz decyzje polskiego rządu - dodał.
Nie będzie Air Show w Radomiu. Dlaczego?
Wiceszef MON odniósł się również do decyzji o nieorganizowaniu w przyszłym roku pokazów Air Show w Radomiu. Przyznał, że wydarzenia tego typu są ważne dla popularyzacji lotnictwa, ale decyzja należy do Dowództwa Operacyjnego.
Bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu - stwierdził Zalewski.
Konkret ws. stałej amerykańskiej bazy
Zalewski poinformował ponadto, że polski rząd chce we wrześniu przedstawić stronie amerykańskiej konkretną propozycję dotyczącą utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej.
Program SAFE
Program SAFE zakłada 150 mld euro wsparcia, głównie w formie nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego. Polsce przyznano łącznie 43,7 mld euro. Środki mają zostać przeznaczone m.in. na Tarczę Wschód, systemy antydronowe i obronę przeciwlotniczą, artylerię oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Według deklaracji rządu 89 proc. funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.