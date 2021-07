W poniedziałek do południa w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu będą deszcze i burze, ale mniej intensywne niż w niedzielę. Upał również odpuści, najcieplej będzie na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce – do 25 stopni. Pogoda powinna się ustabilizować i utrzymać do piątku – powiedziała PAP synoptyk IMGW Anna Woźniak.

