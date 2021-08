Niespełna tydzień pozostał do LOTTO Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej – 5 września na Stadionie Śląskim w Chorzowie zamelduje się plejada gwiazd światowej lekkoatletyki w tym nasi medaliści olimpijscy z Tokio.

Polska lekkoatletyka, która przyniosła Polsce tyle sukcesów w Tokio, jest wizytówką polskiego sportu, co podkreśla minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński.

Możemy być dumni ze świetnych występów lekkoatletów. W 2021 mieliśmy też honor gościć w Polsce wielkie wydarzenia, teraz czas na kolejne piękne wydarzenie. Z radością jako ministerstwo wspieramy Memoriał Kamili Skolimowskiej. To ważne zawody, na których spotyka się sport profesjonalny z niepełnosprawnymi. Naszą rolą jest pokazanie sportu młodzieży i memoriał też daje taką szansę - zaznaczył wiceprezes Rady Ministrów.

Jak dodała sekretarz stanu w ministerstwie Anna Krupka, organizacja wydarzeń lekkoatletycznych pokazuje Polskę jako rzetelnego partnera.

Imprezy takie jak Memoriał Kamili Skolimowskiej to świetna reklama naszego kraju. Narodowy Stadion Lekkoatletyczny daje nam możliwość organizacji zawodów na najwyższym poziomie - podkreśliła sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Anna Krupka.

Pożegnanie Piotra, powitanie Henryka Małachowskiego

LOTTO Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej będzie ostatnią szansą na obejrzenie w akcji wybitnego polskiego lekkoatlety Piotra Małachowskiego. On w Tokio wprawdzie medalu nie zdobył, ale worek zdobyczy ma wielki, jak mało kto, bo są w nim m.in. dwa srebrne medale olimpijskie, dwa złote z mistrzostw Europy, złoty z mistrzostwo świat i rekord Polski. To tylko wycinek z niezwykle bogatej kariery popularnego "Machałka". Dwukrotny wicemistrz olimpijski kończy w tym sezonie karierę sportową, a podczas LOTTO Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej podziękuje za wsparcie kibicom.

Za mną ponad dwadzieścia lat treningu, wysiłku i poświęcenia. To był bardzo dobry czas, pełen sportowych radości. Oczywiście bywały też trudne dni i porażki, ale one zawsze budują do jeszcze cięższej pracy. Przyszedł czas, by powiedzieć koniec. Ja kończę karierę, żegnam się z kibicami dziękując im za nieocenione wsparcie jakim mnie obdarzali przez te wszystkie lata. Przygodę ze sportem zaczyna natomiast mój syn Henryk, któremu na Memoriale Kamili Skolimowskiej przekażę dysk i po moim ostatnim rzucie w karierze on odda swój pierwszy - mówi Małachowski.

Piotr Małachowski startował we wszystkich dotychczasowych edycjach mityngu poświęconego pamięci najmłodszej polskiej mistrzyni olimpijskiej, prywatnie jego przyjaciółki. Podobnie od początku historii Memoriału Kamili Skolimowskiej, który od 2020 roku jest częścią elitarnego cyklu World Athletics Continental Tour Gold, jest także LOTTO. Totalizator Sportowy obchodzi w tym roku jubileusz 65-lecie. Właśnie z tej okazji w konkursie rzutu dyskiem, który będzie pożegnalnym dla Małachowskiego, zaznaczona będzie linia 65 metra - to symboliczna linia LOTTO.

Andrejczyk: Obiecuję kibicom, że zrobię co w mojej mocy, żeby w niedzielę oszczep latał naprawdę daleko

W tym roku świętujemy jubileusz i cieszymy się, że jego częścią może być Memoriał Kamili Skolimowskiej. To wydarzenie, które z roku na rok ściąga wiele wspaniałych gwiazd lekkoatletyki. Tworzy się tutaj historia polskiego i światowego sportu - podkreśla Aida Bella z Totalizatora Sportowego.

Kobieta o wielkim sercu, czyli Maria Andrejczyk, która niedawno przekazała swój srebrny medal olimpijski na licytację charytatywną, przystąpi do startu w Chorzowie napełniona pozytywną energią.

Wierzę, że dobro wraca. Jestem niesamowicie szczęśliwa, że mój medal mógł dodatkowo pomóc dziecku, które tak bardzo potrzebowało tego wsparcia. To dla mnie cudowna sprawa. I ta energia, którą dało mi to chcę przełożyć na dobry występ 5 września. Memoriał Kamili Skolimowskiej to zdecydowanie moje ulubione zawody. Stadion Śląski jest wyjątkowym obiektem, który zawsze przyciąga na mityngi tłumy kibiców. Cieszę się, że będziemy mogli wspólnie z nimi cieszyć się lekkoatletyką, startowaniem. Fanów zabrakło w Tokio, my sportowcy bardzo to odczuwaliśmy. Teraz będzie już inaczej! Jestem przekonana, że kibice nie zawiodą, przyjdą na stadion i będą nas wspierać. Obiecuję im, że zrobię co w mojej mocy, żeby w niedzielę oszczep latał naprawdę daleko - mówi wicemistrzyni olimpijska z Tokio Maria Andrejczyk.

Kogo zobaczymy na Stadionie Śląskim?

Startu w LOTTO Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej nie mogą doczekać się liczne gwiazdy światowej lekkoatletyki. Znakomicie zapowiada się konkurs rzutu młotem, gdzie obok mistrza olimpijskiego Wojciecha Nowickiego i brązowego medalisty z Tokio Pawła Fajdka na starcie stanie niespodziewany srebrny w stolicy Japonii Norweg Eivind Henriksen. Chrapkę na rewanż za olimpijski finał ma rekordzista Polski, który Stadion Śląski uwielbia i jest ambasadorem województwa.

Liczę, że fani dopiszę, a my chcemy ponownie pokazać fajne rzucanie. Po igrzyskach oczywiście są nowe cele, ale te olimpijskie emocje będziemy wspólnie z kibicami przeżywać ponownie na Stadionie Śląskim, już 5 września. Będzie co oglądać - zapewnia Paweł Fajdek.

Na Narodowym Stadionie Lekkoatletycznym nie zabraknie także innych zagranicznych gwiazd. W biegu na 100 metrów przez płotki formę Polek sprawdzi mistrzyni olimpijska Jasmine Camacho-Quinn. Emocje sprinterskie zapewni Kanadyjczyk Andre De Grasse, złoty medalista z Tokio na 200 metrów. Do Polski zawita także jamajski specjalista od biegu na 110 metrów przez płotki, kolejny mistrz olimpijski z tego sezonu, Hansle Parchment. W pchnięciu kulą Polacy - Konrad Bukowiecki i Michał Haratyk - zmierzą się człowiekiem, który nie tylko zdobył złoto olimpijskie, ale w tym sezonie poprawił już blisko 30-letni rekord świata, czyli Ryanem Crouserem.

Na Stadionie Śląskim 5 września kariery zakończą także dwie inne gwiazdy polskiej i światowej lekkoatletyki. Z kibicami i wyczynowym sportem pożegnają się halowa mistrzyni świata w skoku wzwyż Kamila Lićwinko oraz wicemistrzyni świata w rzucie młotem Joanna Fiodorow.

Tradycyjnie LOTTO Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej to wydarzenie integracyjne.

Trwa teraz paraolimpiada i mamy na niej już 15 medali. To cieszy i cieszy też to, że od wielu lat możemy wspierać i być częścią Memoriału Kamili Skolimowskiej. To miejsce gdzie możemy pokazać amatorski sport niepełnosprawnych, a to - zaznaczył Tomasz Maruszewski, prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

LOTTO Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej - mityng cyklu World Athletics Continental Tour Gold - odbędzie się już 5 września na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Początek o godzinie 14:45. Wstęp na trybuny będzie bezpłatny.

Z Marcinem Rosegartenem dyrektorem Memoriału Kamili Skolimowskiej rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.