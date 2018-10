Od próby zablokowania przez środowiska narodowe rozpoczął się w sobotę Marsz Równości w Lublinie. Policja oddzieliła obie grupy demonstrantów kordonem i skierowała Marsz Równości inną trasą.

Marsz Równości w Lublinie / Krzysztof Kot / RMF FM

Uczestnicy Marszu Równości zgromadzili się najpierw na Placu Zamkowym, natomiast na ulicy Zamkowej, biegnącej wiaduktem obok Placu Zamkowego, zgromadzili się przeciwnicy marszu - kontrmanifestacja środowisk narodowych.

Przeciwnicy marszu zablokowali wejście z Placu Zamkowego w ulicę Kowalską, którędy miał iść Marsz Równości. W stronę zgromadzonych na Placu Zamkowym uczestników poleciały petardy.

Policja kordonem oddzielała obie grupy demonstrantów, a pochód Marszu Równości został skierowany inną drogą - przez Aleję Solidarności. Uczestników marszu otoczyli kordonem policjanci. Kontrmanifestanci wykrzykiwali "Lublin miastem bez dewiacji!", "Zboczeńcy!"







Uczestnicy Marszu Równości na czele pochodu nieśli baner z napisem "I Marsz Równości w 100-lecie niepodległości". Trzymali baloniki w różnych kolorach, tęczowe flagi oraz transparenty z napisami: "Wolność jest wtedy, kiedy się nie boisz", "Nie trwóżcie się! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele ... "Grupa chrześcijan LGBTQ Wiara i Tęcza", "Let your tru colors shine", "Lublin przeprasza za wojewodę homofoba i prezydenta tchórza", "Miłość to prawo człowieka", "Za miłość waszą i naszą", "Praw osób tras prawami człowieka".

Przeciwnicy marszu trzymali transparenty z napisami: "Chłopak dziewczyna normalna rodzina. Młodzież Wszechpolska", "Rodzina fundamentem cywilizacji. Kozi gród na zawsze wolny od dewiacji".

Zaczęliśmy fajerwerkami - żartował organizator Marszu Równości Bartosz Staszewski. Jest wspaniała pogoda. Jesteśmy przekonani, że dojdziemy do Centrum Spotkania Kultur (gdzie ma zakończyć się marsz). Pierwszy raz będziemy mogli przejść trzymając się za ręce - dodał.

W marszu bierze udział m.in. posłanka PO Joanna Mucha i lider partii razem Adrian Zandberg.

Trasa marszu prowadzi przez centrum miasta m.in. ulicami Lubartowską, Krakowskim Przedmieściem do Placu Teatralnego, gdzie ma się zakończyć zgromadzenie.

Zapowiedź organizacji marszu wywołała protesty działaczy PiS, środowisk narodowych, katolickich, którzy domagali się od prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka zakazu organizowania tej manifestacji. Prezydent Lublina w oparciu m.in. o opinię policji mówiącą, że spotkanie uczestników Marszu Równości i kontrmanifestacji mogłoby doprowadzić do konfliktu, co może być zagrożeniem mieszkańców, wydał we wtorek zakaz obu zgromadzeń, ze względów bezpieczeństwa. Powołał się na przepis ustawy Prawo o zgromadzeniach, który umożliwia wydanie zakazu, gdy zgromadzenie może zagrażać życiu i zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.

Organizatorzy obu manifestacji odwołali się do Sądu Okręgowego w Lublinie, który w środę utrzymał w mocy decyzję prezydenta o zakazie. Na to postanowienie złożone zostały zażalenia do Sądu Apelacyjnego w Lublinie, który ostatecznie w piątek uchylił zakaz. Sąd uznał m.in. że wolność zgromadzeń pełni doniosłą rolę w demokratycznym państwie i jej ograniczanie powinno być traktowane jako wyjątek. Podkreślił też że to na władzach państwowych ciąży obowiązek zapewnienia pokojowego charakteru zgromadzenia i zagwarantowania ochrony jego uczestnikom.

Żuk powołał specjalny sztab kryzysowy do monitorowania sytuacji w związku z Marszem Równości i kontrmanifestacją.