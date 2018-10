Śmiertelny wypadek w kopalni Jankowice w Rybniku na Śląsku. Pracownik obsługujący przenośnik taśmowy został wciągnięty w napęd tego przenośnika.

Do wypadku doszło po godzinie pierwszej w nocy. Pracownik obsługujący urządzenie został wciągnięty przez jego napęd.

Do wypadku doszło około godziny 1.15 W chodniku odstawczym 650 m pod ziemią. Górnik pracował przy obsłudze przenośnika taśmowego; został znaleziony przez kolegów pomiędzy dolną taśmą a korpusem tego przenośnika. Doznał śmiertelnych obrażeń - powiedział rzecznik Polskiego Grupy Górniczej, do której należy kopalnia, Tomasz Głogowski.





Lekarz, który przybył na miejsce, stwierdził zgon.

Nieznane są jeszcze wszystkie okoliczności wypadku. Szczegóły będą ustalać inspektorzy Okręgowego Urzędu Górniczego.

21-letni górnik pochodził z Żor, był zatrudniony, jako młodszy ślusarz. W piątek rozpoczął zmianę o 18.30. To 19. w tym roku śmiertelna ofiara wypadków w górnictwie, a 14. w kopalniach węgla kamiennego. Ponadto 13 górników doznało w tym roku ciężkich obrażeń. Od początku roku do końca września w kopalniach doszło do ponad 1,5 tys. rozmaitych wypadków.

(ag)