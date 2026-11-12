„W grudniu chciano nam sparaliżować pracę administracji rządowej”. Minister ujawnia

RMF24

Wicepremier Krzysztof Gawkowski ujawnił szczegóły cyberataku na platformę ePUAP. „Wiemy, że plan był szerszy. Mamy już przesłanki wskazujące, że w grudniu chciano nam sparaliżować pracę administracji rządowej” – przekazał minister. Zaznaczył także, że atak pochodził z zagranicy.

W czwartek wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował o szczegółach udaremnienia poważnego cyberataku wymierzonego w Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Jak wynika z ustaleń służb, atak został przeprowadzony z zagranicy.

Atak cybernetyczny na ePUAP został zatrzymany, przyszedł z zagranicy, to już mamy potwierdzone. Wiemy, że plan był szerszy. Mamy już przesłanki wskazujące, że w grudniu chciano nam sparaliżować pracę administracji rządowej – powiedział Gawkowski na antenie TVP Info.

Według ministra, analiza logów systemowych wykazała, że osoby odpowiedzialne za cyberatak prowadziły działania przygotowawcze przez dłuższy czas. Ich celem było przeprowadzenie w późniejszym terminie skoordynowanej operacji, która mogłaby sparaliżować funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce.

„Bomba administracyjna” na grudzień

Z ujawnionych informacji wynika, że cyberprzestępcy planowali zmasowany atak właśnie na grudzień – miesiąc szczególnie newralgiczny dla pracy urzędów i instytucji państwowych. To było przygotowanie na określony czas, na jakąś taką bombę administracyjną, która ma sparaliżować w trudnym okresie grudnia pracę polskich urzędników – wyjaśnił wicepremier.

Służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo zareagowały błyskawicznie i skutecznie powstrzymały próbę ataku, zanim doszło do zakłóceń w działaniu państwowych systemów informatycznych. Zatrzymaliśmy atak, który w grudniu mógł doprowadzić do paraliżu administracji i komunikacji wewnątrz niej – podkreślił Gawkowski.

Minister cyfryzacji nie ujawnił szczegółów dotyczących sprawców ani kraju, z którego prowadzono operację. Zaznaczył jednak, że potwierdzono już zagraniczne pochodzenie ataku. Przypomniał również, że pod koniec ubiegłego roku polski sektor energetyczny również padł ofiarą cyberataku. Zdaniem Gawkowskiego, obecny incydent może być elementem szerszej strategii destabilizowania funkcjonowania państwa przez nieznane grupy.

Wicepremier podkreślił, że w przypadku tego typu zdarzeń zawsze istnieje ryzyko wystąpienia poważnych sytuacji kryzysowych, takich jak wyciek danych czy zakłócenia pracy urzędów. Kluczowe znaczenie ma szybka i zdecydowana reakcja instytucji odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo.

O cyberataku na ePUAP minister Gawkowski poinformował we wtorek wieczorem za pośrednictwem portalu X. Zapewnił, że zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo natychmiast podjęły działania, które pozwoliły zachować stabilność systemu.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to kluczowy system umożliwiający obywatelom internetową komunikację z jednostkami administracji publicznej. Platforma służy m.in. do wysyłania wniosków, podań i dokumentów do urzędów oraz do podpisywania pism za pomocą Profilu Zaufanego. Ewentualny paraliż ePUAP oznaczałby poważne utrudnienia dla milionów Polaków i funkcjonowania państwa.