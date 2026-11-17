RMF24

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Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o godzinie 12:00, że wojsko zakończyła działania „związane z zapewnieniem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni” po rosyjskim ataku na Ukrainę. Wcześniej armia poderwała myśliwce.

„Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej” - zaznaczyło Dowództwo Operacyjne.

Wojskowi informowali, że podjęte przez nich „działania miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów”.

Przez krótki czas, w związku z aktywnością wojska, wstrzymane zostały operacje lotnicze na lotniskach w Rzeszowie i Lublinie.