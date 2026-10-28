W czwartek nowe ceny paliw na stacjach. Minister ogłosił

RMF24

W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,53 zł, benzyny 98 – 7,37 zł, a diesla - 8,20 zł.

Minister energii ogłosił, że w czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,53 zł, benzyny 98 – 7,37 zł, a diesla - 8,20 zł.

W środę litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,55 zł, benzyny 98 – 7,24 zł, a diesla - 8,28 zł.

Trzecia odsłona CPN

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi jeden z elementów kolejnej, trzeciej już odsłony pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent ustawę podpisał i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Według założeń rządu cały pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca tego roku.

Pierwsza odsłona pakietu CPN wprowadzona była pod koniec marca i była reakcją na drożejącą ropę naftową w związku z wojną USA i Izraela z Iranem. Obowiązywała ona do końca czerwca, przy czym obniżka akcyzy obowiązywała do połowy czerwca. W wakacje, od 17 do 31 sierpnia, wprowadzono drugą odsłonę programu CPN - bez obniżki akcyzy.