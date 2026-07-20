W całej Polsce zawyją syreny. Ruszają ćwiczenia „ALARM 2026”

RMF24

We wtorek w całym kraju zawyją syreny. To ćwiczenia pod kryptonimem „ALARM 2026” dotyczące ostrzegania i alarmowania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Dźwięk syren będzie można usłyszeć w godz. 7:00-19:00. Jak się zachować?

We wtorek (21 lipca) na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia z zakresu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza pod kryptonimem „ALARM 2026”.

W godzinach od 7:00 do 19:00 mieszkańcy mogą spodziewać się uruchomienia syren alarmowych oraz innych elementów systemu ostrzegania.

Sygnały alarmowe tylko w celach ćwiczebnych

W trakcie ćwiczeń emitowane będą akustyczne sygnały alarmowe.

Jak podkreślają służby, emitowane sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i nie oznaczają wystąpienia rzeczywistego zagrożenia.

Organizatorzy apelują o zachowanie spokoju i przypominają, że celem akcji jest sprawdzenie oraz doskonalenie działania systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

Jak rozpoznać sygnały alarmowe?

W Polsce obowiązują dwa podstawowe sygnały alarmowe przekazywane za pomocą syren:

ogłoszenie alarmu - ciągły, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty,

odwołanie alarmu - ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez 3 minuty.

Sygnały te są wykorzystywane zarówno podczas rzeczywistego zagrożenia, jak i w trakcie zaplanowanych ćwiczeń.

O planowanych testach mieszkańcy są informowani z wyprzedzeniem.

Jakie kanały przekazują ostrzeżenia?

Informacje o zagrożeniach mogą być przekazywane przez:

- syreny alarmowe,

- megafony,

- radio, telewizję i internet,

- Regionalny System Ostrzegania,

- alerty RCB,

- bezpośrednie komunikaty służb.

Służby podkreślają, że znajomość sygnałów alarmowych jest kluczowa dla szybkiego i właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia.