W całej Polsce zawyją syreny. Ruszają ćwiczenia „ALARM 2026”

We wtorek (21 lipca) na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia z zakresu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza pod kryptonimem „ALARM 2026”.
W godzinach od 7:00 do 19:00 mieszkańcy mogą spodziewać się uruchomienia syren alarmowych oraz innych elementów systemu ostrzegania.
Sygnały alarmowe tylko w celach ćwiczebnych
W trakcie ćwiczeń emitowane będą akustyczne sygnały alarmowe.
Jak podkreślają służby, emitowane sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i nie oznaczają wystąpienia rzeczywistego zagrożenia.
Organizatorzy apelują o zachowanie spokoju i przypominają, że celem akcji jest sprawdzenie oraz doskonalenie działania systemu ostrzegania i alarmowania ludności.
Jak rozpoznać sygnały alarmowe?
W Polsce obowiązują dwa podstawowe sygnały alarmowe przekazywane za pomocą syren:
- ogłoszenie alarmu - ciągły, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty,
- odwołanie alarmu - ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez 3 minuty.
Sygnały te są wykorzystywane zarówno podczas rzeczywistego zagrożenia, jak i w trakcie zaplanowanych ćwiczeń.
O planowanych testach mieszkańcy są informowani z wyprzedzeniem.
Jakie kanały przekazują ostrzeżenia?
Informacje o zagrożeniach mogą być przekazywane przez:
- syreny alarmowe,
- megafony,
- radio, telewizję i internet,
- Regionalny System Ostrzegania,
- alerty RCB,
- bezpośrednie komunikaty służb.
Służby podkreślają, że znajomość sygnałów alarmowych jest kluczowa dla szybkiego i właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia.