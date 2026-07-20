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W całej Polsce zawyją syreny. Ruszają ćwiczenia „ALARM 2026”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 lipca (09:35)

We wtorek w całym kraju zawyją syreny. To ćwiczenia pod kryptonimem „ALARM 2026” dotyczące ostrzegania i alarmowania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Dźwięk syren będzie można usłyszeć w godz. 7:00-19:00. Jak się zachować?

W całej Polsce zawyją syreny. Ruszają ćwiczenia „ALARM 2026”
Państwowa Straż Pożarna /Shutterstock
  • We wtorek w całej Polsce odbędą się ćwiczenia „ALARM 2026” dotyczące ostrzegania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.
  • W godzinach 7:00-19:00 uruchomione zostaną syreny alarmowe i inne systemy ostrzegania.
  • Emitowane sygnały będą miały charakter wyłącznie ćwiczebny i nie oznaczają rzeczywistego zagrożenia.
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We wtorek (21 lipca) na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia z zakresu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza pod kryptonimem „ALARM 2026”.

W godzinach od 7:00 do 19:00 mieszkańcy mogą spodziewać się uruchomienia syren alarmowych oraz innych elementów systemu ostrzegania.

Sygnały alarmowe tylko w celach ćwiczebnych

W trakcie ćwiczeń emitowane będą akustyczne sygnały alarmowe. 

Jak podkreślają służby, emitowane sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i nie oznaczają wystąpienia rzeczywistego zagrożenia.

Organizatorzy apelują o zachowanie spokoju i przypominają, że celem akcji jest sprawdzenie oraz doskonalenie działania systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

Jak rozpoznać sygnały alarmowe?

W Polsce obowiązują dwa podstawowe sygnały alarmowe przekazywane za pomocą syren:

  • ogłoszenie alarmu - ciągły, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty,
  • odwołanie alarmu - ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez 3 minuty.

Sygnały te są wykorzystywane zarówno podczas rzeczywistego zagrożenia, jak i w trakcie zaplanowanych ćwiczeń.

O planowanych testach mieszkańcy są informowani z wyprzedzeniem.

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Jakie kanały przekazują ostrzeżenia?

Informacje o zagrożeniach mogą być przekazywane przez:
- syreny alarmowe,
- megafony,
- radio, telewizję i internet,
- Regionalny System Ostrzegania,
- alerty RCB,
- bezpośrednie komunikaty służb.

Służby podkreślają, że znajomość sygnałów alarmowych jest kluczowa dla szybkiego i właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: syreny

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