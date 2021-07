Coraz cieplejsze dni oznaczają większą ilość czasu spędzoną na zewnątrz. Pobyt na świeżym powietrzu to sytuacja, w której z pewnością zetkniemy się z owadami. Kiedy pszczoły żądlą? Czy da się przed tym uchronić? Komu zagraża użądlenie przez osę lub pszczołę i w jaki sposób udzielić pomocy poszkodowanemu? Wyjaśniamy wszelkie wątpliwości.

Zarówno osy, jak i pszczoły mają ogromne znaczenie dla ekosystemu. Osy nie tylko są zapylaczami (niektóre gatunki produkują miód) - eliminują insekty roznoszące groźne patogeny, a ich jad może pomóc w walce z nowotworami. Z kolei bez pszczół prawdopodobnie nie mielibyśmy co jeść - znacząca część roślin, w tym także kwiatów, jest zapylana właśnie przez nie.

Nad życiem pszczół szczególnie pochylają się naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Na terenie uczelni znajduje się pasieka, w której studenci mogą odbyć praktyki, a w Pracowni Pszczelnictwa prowadzone są badania dotyczące m.in jakości produktów pszczelich czy zachowania pszczół. Zapylacze są gwarantem stabilności ekosystemu, jednak ich atak może być dość bolesny. Co jeszcze warto wiedzieć o użądleniach?

Dlaczego osy i pszczoły żądlą?

Żądła, w które wyposażone są pszczoły robotnice, służą do obrony: zazwyczaj chronione są gniazda czy zapasy miodu. Jednak powodem ataku może być nie tylko wkroczenie człowieka na ich teren, ale także rozdrażnienie, np. intensywnymi zapachami czy gwałtownymi ruchami.

Pszczoły atakują wyłącznie w sytuacji zagrożenia. Poza zaglądaniem im do ula, jako zagrożenie mogą odebrać próbę dotknięcia czy zgniecenia, ale to dość oczywiste. Co ciekawe użądlenia przez pszczoły poza pasieką zdarzają się niezwykle rzadko. Najczęściej to osy są sprawcami tych bolesnych wypadków, ponieważ to one lubią wejść do szklanki z sokiem czy usiąść na słodkiej przekąsce - komentuje dr n. wet. Anna Gajda, kierownik Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej oraz Pracowni Chorób Owadów Użytkowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Pszczoły ponad wszystko wolą kwiaty, więc nie mają interesu w lądowaniu nam na jedzeniu. Jeżeli jednak usiądzie na nas pszczoła, wystarczy na nią lekko dmuchnąć i poleci w swoją stronę. Natomiast jeśli uparty owad lata dookoła nas i nie chce odpuścić, powinniśmy wejść do ciemnego pomieszczenia i odczekać 1-2 minuty, a pszczoła zrezygnuje - radzi ekspertka z SGGW.

Jeśli znajdujemy się już w pasiece, musimy uważać, aby nie nosić ciemnych i "włochatych" strojów ponieważ to rozdrażnia pszczoły. Silne zapachy, na przykład perfum czy końskiego potu także mogą "zachęcić" owady do ataku. Zawsze rozsądniej jest zachowywać się spokojnie i nie podnosić głosu, a także (w przypadku długich włosów) zabezpieczyć naszą fryzurę przed wplątaniem się owada - dodaje dr n. wet. Anna Gajda.

Objawy użądleń

O ile pszczoła zostawia żądło w ciele ofiary (posiada ono zaczepy), o tyle osa może zaatakować nas kilkukrotnie. Charakterystycznymi objawami ataku drugiego z wymienionych owadów jest palący ból oraz opuchlizna w miejscu użądlenia oraz towarzyszący odczyn zapalny, wraz z pieczeniem i zaczerwienieniem. Użądlenie przez pszczołę daje podobne objawy: skóra jest zaczerwieniona, może pojawiać się świąd, obrzęk oraz ból. Charakterystyczną cechą, po której od razu można rozpoznać winowajczynię ataku w pszczole jest tkwiące w skórze żądło. Tymczasem po użądleniu osy nie znajdziemy żądła w miejscu ukłucia.

Czy użądlenie jest groźne?

Użądlenia nie należy bagatelizować w przypadku, gdy znajduje się w obrębie twarzy i szyi. Opuchlizna może bowiem uniemożliwić oddychanie. W poważnym niebezpieczeństwie znajdują się osoby uczulone, bowiem reakcja alergiczna może skończyć się wstrząsem anafilaktycznym.

Wysokim ryzykiem niebezpieczeństwa obarczone jest także użądlenie przez większą gromadę owadów. W takiej sytuacji może dojść do reakcji toksycznej, która najczęściej zagraża zdrowiu i życiu człowieka.

Użądlenia: pierwsza pomoc

Użądlenie przez osę czy pszczołę zazwyczaj nie wymaga specjalnych zabiegów. Wystarczy schłodzić miejsce użądlenia, co pomoże złagodzić zaczerwienienie i zmniejszyć opuchliznę, a w przypadku użądlenia przez pszczołę - wyjąć z rany żądło.

Dużo większy problem mają osoby, które są uczulone na jad owadów. Po użądleniu warto więc obserwować uważnie poszkodowaną osobę. Zaalarmować powinny m.in. bladość skóry, zawroty głowy, nudności, obrzęk w obrębie twarzy (np. języka), wysypka, duszności oraz omdlenie. Osoby ze zdiagnozowaną alergią powinny mieć przy sobie ampułko-strzykawkę z adrenaliną, którą należy podać domięśniowo w udo. W przypadku reakcji alergicznej konieczne jest wezwanie służb ratunkowych, które pomogą poszkodowanemu.

