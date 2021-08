Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed nawałnicami i burzami dla dwóch województw: lubelskiego i małopolskiego. Według prognoz, opadom mogą towarzyszyć porywy wiatru nawet do 80 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk synoptycy oszacowali na 80 proc. / Pixabay

Ostrzeżenia IMGW dla województwa lubelskiego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał po południu ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami dla wszystkich powiatów województwa lubelskiego.



"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami do 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h" - przekazał w komunikacie IMGW.



Ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów województwa lubelskiego. Obowiązuje od północy do godziny 9.00 w poniedziałek. Prawdopodobieństwo występowania tych zjawisk wynosi 80 proc.

Alerty pogodowe IMGW dla Małopolski

Synoptycy z IMGW wydali również ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województwa małopolskiego przed możliwym silnym deszczem z burzami.



Z komunikatu IMGW wynika, że w nocy z niedzieli na poniedziałek w całym województwie małopolskim prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadów wyniesie od 20 mm do 40 mm. Opadom deszczu towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h.



Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk synoptycy oszacowali na 80 proc. Alert obowiązuje od godziny 23 w niedzielę do 6 w poniedziałek.

Prognoza pogody na poniedziałek

Według prognozy IMGW, w poniedziałek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy i wschodzie okresami duże z przelotnym deszczem.

Rano na wschodzie mogą wystąpić zanikające burze z opadami do 10 mm, lokalnie do 20 mm.

Termometry pokażą od 21 st, C, 22 na północy i w Małopolsce do 25 st. C na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, w rejonach podgórskich od 20°C do 22 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W porannych burzach porywy wiatru wyniosą do 70 km/h.

