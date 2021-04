"Im więcej nam zabieracie, tym mniej mamy do stracenia", "Uwaga! Tu obywatele" - m.in. takie hasła można usłyszeć z ust protestujących przed gmachem Sejmu w Warszawie. Odbywa się tam manifestacja przeciwko publikacji dzisiejszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny przepis pozwalający działać Rzecznikowi Praw Obywatelskich po zakończeniu kadencji do czasu objęcia stanowiska przez jego następcę. Wyrok oznacza, że trzy miesiące po jego uprawomocnieniu urząd ma opuścić sprawujący go do tej pory Adam Bodnar. Wieczorem Sejm po raz kolejny zajmie się wyborem nowego RPO.



Przeciwko publikacji wyroku TK w Dzienniku Ustaw protestuje przed Sejmem obecnie kilkadziesiąt osób. Manifestujący podkreślają, że demonstracja jest spontaniczna i to efekt dzisiejszych wydarzeń w trybunale.



Musimy tu być. Nie możemy siedzieć w domu i pozwolić, żeby to się działo w ciszy - powiedziała dziennikarzowi RMF FM Michałowi Dobrołowiczowi jedna z manifestantek.

Zostaliśmy całkowicie już pozbawienie opieki rzecznika naszych praw. Przyszliśmy tutaj, by powiedzieć, że będziemy się bronić i nie godzimy się na to - dodała inna kobieta, która również pojawiła się na demonstracji.

Protestujący zapowiadają, że będą przed Sejmem nawet do wieczora. Na ulicy Wiejskiej, gdzie mieści się gmach izby niżej, z jednej strony trwa manifestacja, a z drugiej znajduje się kilkudziesięciu policjantów.

Z głośników ustawionych na policyjnych samochodach słychać komunikaty z prośbami, aby zakończyć protest.

Ze strony manifestujących słychać okrzyki w odpowiedzi: "Solidarność naszą bronią". Demonstranci krzyczą też "Uwaga! Tu obywatele".

