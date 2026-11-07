Uwaga na gęste mgły. IMGW wydał alerty dla kilkunastu województw, będzie ślisko

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Ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą wydał dla 14 województw Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty obowiązują od dzisiejszego wieczora do niedzielnego poranka. Według IMGW mgły mogą osadzać szadź, powodującą śliskość nawierzchni dróg i chodników. Policja przypomina kierowcom, że gdy pogarsza się widoczność lub przejrzystość powietrza, należy włączyć światła mijania. O swojej widoczności muszą też pamiętać rowerzyści i piesi.

IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Widzialność poniżej 200 metrów

Alerty IMGW będą aktywne od soboty od godz. 18 do niedzieli do godz. 11. Ostrzeżenia dotyczą 14 województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Będą one obowiązywały także w znacznej części woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.

Instytut prognozuje na tych terenach gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m.

„Lokalnie mgły mogą osadzać szadź, powodując śliskość nawierzchni dróg i chodników” - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Mgły: Ostrzeżenia synoptyków IMGW / materiały udostępnione

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Kierowco, pamiętaj o właściwych światłach we mgle

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego przypominają tym, którzy wybierają się w trasę, że czujnik zmierzchu w samochodzie reaguje głównie na to, czy na dworze jest jasno, czy ciemno, a nie na mgłę czy deszcz w ciągu dnia. Przez to samochód może jechać bez włączonych świateł z tyłu, a kierowca jadący za takim pojazdem zauważy go dopiero w ostatniej chwili. W gęstej mgle najlepiej po prostu wyłączyć tryb „auto” i włączyć światła mijania samemu, żeby mieć pewność, że samochód jest dobrze widoczny z każdej strony. O swoją widoczność powinni też zadbać rowerzyści i piesi.