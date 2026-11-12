Uwaga na fałszywe zbiórki po strzelaninie w Krakowie

Przypomnijmy, że w minioną sobotę doszło do dramatycznego ataku. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę krakowskiego Rynku Głównego i otworzył ogień z broni automatycznej. Dwaj policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie podjęli natychmiastową, bohaterską interwencję, doprowadzając do zatrzymania napastnika. Obaj funkcjonariusze zostali ciężko ranni.
W wyniku tragicznych zdarzeń w Krakowie śmierć poniosło sześć osób, a 15 zostało rannych (sprawca zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem).
W odpowiedzi na tragedię w internecie ruszyły liczne inicjatywy mające na celu wsparcie finansowe dla poszkodowanych i ich bliskich. Niestety, sytuację tę próbują wykorzystać przestępcy.
Fałszywe zbiórki w sieci. Policja ostrzega
Docierają do nas informacje, że powstają takie fałszywe zbiórki. Policjanci monitorują również media, dlatego chcemy wszystkich ostrzec, aby dokładnie sprawdzali, gdzie trafiają ich darowizny i na jakie konta są wpłacane – poinformował PAP wydział prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Funkcjonariusze podkreślają, że oszuści potrafią bezwzględnie wykorzystać ludzką empatię i chęć niesienia pomocy. Podszywanie się pod legalne akcje pomocowe w obliczu ludzkiego nieszczęścia to niestety zjawisko, z którym służby mierzyły się już przy okazji wcześniejszych tragedii.
Jak pomagać bezpiecznie?
Mundurowi wyrażają ogromną wdzięczność za wszelkie wyrazy wsparcia i inicjatywy skierowane do rannych oraz rodzin ofiar, jednak proszą o zachowanie szczególnych środków ostrożności.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wiarygodności danej inicjatywy, policja zaleca korzystanie wyłącznie z oficjalnych rachunków bankowych wskazanych przez Urząd Miasta Krakowa. Dokładne sprawdzenie organizatora przed dokonaniem przelewu to najlepszy sposób, aby pieniądze faktycznie trafiły do potrzebujących, a nie w ręce oszustów.