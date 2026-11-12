Uwaga na fałszywe zbiórki po strzelaninie w Krakowie

RMF24

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W cieniu tragicznych wydarzeń na krakowskim Rynku Głównym pojawiają się próby żerowania na ludzkiej solidarności. Małopolska policja ostrzega przed fałszywymi zbiórkami pieniędzy organizowanymi w sieci i apeluje o dokładną weryfikację kont, na które trafiają darowizny dla rannych funkcjonariuszy oraz rodzin poszkodowanych.

Przypomnijmy, że w minioną sobotę doszło do dramatycznego ataku. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę krakowskiego Rynku Głównego i otworzył ogień z broni automatycznej. Dwaj policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie podjęli natychmiastową, bohaterską interwencję, doprowadzając do zatrzymania napastnika. Obaj funkcjonariusze zostali ciężko ranni.

W wyniku tragicznych zdarzeń w Krakowie śmierć poniosło sześć osób, a 15 zostało rannych (sprawca zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem).

W odpowiedzi na tragedię w internecie ruszyły liczne inicjatywy mające na celu wsparcie finansowe dla poszkodowanych i ich bliskich. Niestety, sytuację tę próbują wykorzystać przestępcy.

Fałszywe zbiórki w sieci. Policja ostrzega

Docierają do nas informacje, że powstają takie fałszywe zbiórki. Policjanci monitorują również media, dlatego chcemy wszystkich ostrzec, aby dokładnie sprawdzali, gdzie trafiają ich darowizny i na jakie konta są wpłacane – poinformował PAP wydział prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Funkcjonariusze podkreślają, że oszuści potrafią bezwzględnie wykorzystać ludzką empatię i chęć niesienia pomocy. Podszywanie się pod legalne akcje pomocowe w obliczu ludzkiego nieszczęścia to niestety zjawisko, z którym służby mierzyły się już przy okazji wcześniejszych tragedii.

Jak pomagać bezpiecznie?

Mundurowi wyrażają ogromną wdzięczność za wszelkie wyrazy wsparcia i inicjatywy skierowane do rannych oraz rodzin ofiar, jednak proszą o zachowanie szczególnych środków ostrożności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wiarygodności danej inicjatywy, policja zaleca korzystanie wyłącznie z oficjalnych rachunków bankowych wskazanych przez Urząd Miasta Krakowa. Dokładne sprawdzenie organizatora przed dokonaniem przelewu to najlepszy sposób, aby pieniądze faktycznie trafiły do potrzebujących, a nie w ręce oszustów.