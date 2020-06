Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Dotyczą one województw mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bednarski / PAP

Na terenach objętych ostrzeżeniami prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, którym towarzyszyć będzie wiatr w porywach sięgający do 90 km/h. Miejscami może także spaść grad. Ostrzeżenia obowiązują od ok. godziny 12.00 i obowiązują do późnego wieczora.

Tereny objęte ostrzeżeniami / meteo.imgw.pl/ /

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.



IMGW zaleca przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Radzi też, aby dostosować swoje plany do warunków pogodowych.