Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę rano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla woj. dolnośląskiego i opolskiego, a także dla południowych powiatów woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Jak przekazał IMGW, w tych rejonach Polski w sobotę mogą wystąpić burze z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Podczas nich wiatr może wiać w porywach do 65 km/h. Miejscami może padać grad.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaznacza, że sytuacja jest dynamiczna i należy śledzić komunikaty pogodowe.